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  4. 2021 Türkiye Drift Şampiyonası'nda birinciliği Ege Bilaloğlu kazandı

2021 Türkiye Drift Şampiyonası'nda birinciliği Ege Bilaloğlu kazandı

21.11.2021 21:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2021 Türkiye Drift Şampiyonası'nda birinciliği Ege Bilaloğlu kazandı

İZMİR (AA) - 2021 Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonası'nda İzmir'de düzenlenen 3. ve son ayak yarışlarının ardından birinciliği Ege Bilaloğlu elde etti.

Drift Otomobil Sporları Kulübü tarafından İzmir Ülkü Park Yarış Pisti'nde dün 32 sporcunun katılımıyla başlayan 3. ayak mücadelesinde en iyi 16 pilot, bugün birincilik için mücadele etti.

Üçüncü ayak mücadelelerinde ilk 3 sıra Levent Enön, Ertekin Tekneci ve Ege Bilaloğlu'ndan oluştu.

Son ayak yarışlarından önce genel klasmanda 2. sırada yer alan Ege Bilaloğlu, bu seneyi şampiyon tamamladı.

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