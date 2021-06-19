YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. 2021 Türkiye Klasik Otomobil Şampiyonası'nda sezon Bodrum'da açıldı

2021 Türkiye Klasik Otomobil Şampiyonası'nda sezon Bodrum'da açıldı

19.06.2021 15:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2021 Türkiye Klasik Otomobil Şampiyonası'nda sezon Bodrum'da açıldı

2021 Türkiye Klasik Otomobil Şampiyonası'nda sezon, Muğla'nın Bodrum ilçesinde başladı.

Klasik Otomobil Kulübü tarafından düzenlenen ve Yalı Mahallesi'ndeki bir otelin önünden başlayan sezonun ilk yarışı 2021 Bahar Rallisi'ne, 86 otomobil katıldı.

Yapılan kontrollerin ardından araçlar, maviyle yeşilin buluştuğu koylarda yarışıp Ören Mahallesi'ndeki marinaya doğru hareket etti. Katılımcılar, Ören'den sonra yeniden Yalıçiftlik'e dönerek akşam saatlerinde yarışı tamamlayacak.

Yarın ise 2021 Batı Anadolu Rallisi için direksiyona geçecek katılımcılar, Kızılağaç bölgesindeki etapların ardından Bodrum merkezden geçerek Akyarlar'daki finişe ulaşacak.

Klasik Otomobil Kulübü Başkanı Durgut Berberoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, şampiyonada yer alan araçlardan bir kısmının yarış, bir kısmının da gezi kategorisinde olduğunu söyledi.

Turdaki en eski otomobilin 1958, en yenisinin de 1991 model olduğunu belirten Berberoğlu, "Bugün toplam 155 kilometre yol katedeceğiz. Etaplarımız sağlık çalışanlarımız için olacak. Ayrıca Bodrum Devlet Hastanesine de 10 bin liralık bağış yapacağız." diye konuştu.

Bazı katılımcılar ise deniz ve doğayla iç içe araç kullanmanın keyfini yaşayacaklarını dile getirdi.

Etkinlikler, yarın Akyarlar Radisson Colleciton'da gerçekleştirilecek gala yemeği ve ödül töreni ile sona erecek.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korkunç! Hareketsiz duran kadın trenin altında kaldıKorkunç! Hareketsiz duran kadın trenin altında kaldı
Muğla'da şarampole devrilen traktörün sürücüsü yaralandıMuğla'da şarampole devrilen traktörün sürücüsü yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Muğla Bodrum

Muğla Namaz Vakitleri 19 Haziran Cumartesi

İmsak
03:53
Sabah
05:39
Öğle
13:13
İkindi
17:05
Akşam
20:37
Yatsı
22:15

Muğla Nöbetçi Eczaneler19 Haziran Cumartesi

Esenler Eczanesi
Merkez
Esenler Eczanesi
Merkez
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Kocaeli'de amcasının birlikte yaşadığı kadını öldürdüğü iddia edilen şüphelinin 2 yakını tutuklandı

Kocaeli'de amcasının birlikte yaşadığı kadını öldürdüğü iddia edilen şüphelinin 2 yakını tutuklandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

GÜNCELLEME - Muğla'da şüphelileri takip eden ekibe silahlı saldırıda 1 polis şehit oldu

GÜNCELLEME - Muğla'da şüphelileri takip eden ekibe silahlı saldırıda 1 polis şehit oldu

Karabük'te kayıp belediye işçisi için arama çalışması başlatıldı

Karabük'te kayıp belediye işçisi için arama çalışması başlatıldı

Sahte 200 liralık banknotu "süs olsun diye cüzdanımda taşıyordum" diyen sanığa hapis cezası

Sahte 200 liralık banknotu "süs olsun diye cüzdanımda taşıyordum" diyen sanığa hapis cezası

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.