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2021 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda millilerin rakipleri belli oldu

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 11.12.2018 14:55 | Son Güncelleme

U21 Milli Takımı'nın Euro 2021 Elemeleri'ndeki rakipleri belli oldu. C Grubu'nda mücadele edecek olan Milliler; İngiltere, Avusturya, Kosova, Arnavutluk ve Andorra ile aynı gruba düştü.

2021 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda millilerin rakipleri belli oldu

Ümit Milli Futbol Takımı, 2021 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası eleme gruplarındaki rakipleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Vedat İnceefe ve Ümit Milli Takım İdari Sorumlusu Fatih Can Günal'ın da yer aldığı kura çekiminin İsviçre'nin Nyon şehrinde yapıldığı ifade edildi.

Kuraya 3. torbadan giren Türkiye'nin 3. Grup'ta İngiltere, Avusturya, Kosova, Arnavutluk ve Andorra ile eşleştiği belirtildi.

Gruplar şu şekilde:

1. Grup: İtalya, İsveç, İzlanda, irlanda Cum., Ermenistan, Lüksemburg
2. Grup: Fransa, Slovakya, İsviçre, Gürcistan, Azerbeycan, Liechtenstein
3. Grup: İngiltere, Avusturya, TÜRKİYE, Kosova, Arnavutluk, Andorra
4. Grup: Hırvatistan, Çek Cum., Yunanistan, İskoçya, Litvanya, San Marino
5. Grup: Sırbistan, Polonya, Rusya, Bulgaristan, Letonya, Estonya
6. Grup: ispanya, İsrail, Karadağ, Makedonya, Kazakistan, Faroe Adaları
7. Grup: Portekiz, Hollanda, Norveç, Belarus, Kıbrıs, Cebelitarık
8. Grup: Danimarka, Romanya, Ukrayna, Finlandiya, Kuzey İrlanda, Malta
9. Grup: Almanya, Belçika, Galler, Bosna Hersek, Moldova

TURNUVA STATÜSÜ

Kura çekiminin ardından 8 grupta 6'şar, bir grupta ise 5 takım mücadele edecek.

Eleme maçları sonunda gruplarında ilk sırayı alan takımlar, 2021 Avrupa Ümitler Futbol Şampiyonası'na katılma hakkı kazanacak. Eleme gruplarından turnuvaya katılacak diğer takım ise grup ikincileri arasında yapılacak play-off maçlarının ardından belli olacak.

2021 Haziran'da yapılacak organizasyonun ev sahipliğini üstlenecek Macaristan ve Slovenya, şampiyonaya doğrudan katılma hakkını elde edecek.

18 Mart 2019'da başlayacak eleme maçları, 13 Ekim 2020'de tamamlanacak. Play-off müsabakaları ise 9-17 Kasım 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

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Andorra ve Kosova bizi zorlar geri kalana rahat yeniliriz
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