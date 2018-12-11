2021 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda millilerin rakipleri belli oldu

Ümit Milli Futbol Takımı, 2021 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası eleme gruplarındaki rakipleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Vedat İnceefe ve Ümit Milli Takım İdari Sorumlusu Fatih Can Günal'ın da yer aldığı kura çekiminin İsviçre'nin Nyon şehrinde yapıldığı ifade edildi.

Kuraya 3. torbadan giren Türkiye'nin 3. Grup'ta İngiltere, Avusturya, Kosova, Arnavutluk ve Andorra ile eşleştiği belirtildi.

Gruplar şu şekilde:

1. Grup: İtalya, İsveç, İzlanda, irlanda Cum., Ermenistan, Lüksemburg

2. Grup: Fransa, Slovakya, İsviçre, Gürcistan, Azerbeycan, Liechtenstein

3. Grup: İngiltere, Avusturya, TÜRKİYE, Kosova, Arnavutluk, Andorra

4. Grup: Hırvatistan, Çek Cum., Yunanistan, İskoçya, Litvanya, San Marino

5. Grup: Sırbistan, Polonya, Rusya, Bulgaristan, Letonya, Estonya

6. Grup: ispanya, İsrail, Karadağ, Makedonya, Kazakistan, Faroe Adaları

7. Grup: Portekiz, Hollanda, Norveç, Belarus, Kıbrıs, Cebelitarık

8. Grup: Danimarka, Romanya, Ukrayna, Finlandiya, Kuzey İrlanda, Malta

9. Grup: Almanya, Belçika, Galler, Bosna Hersek, Moldova