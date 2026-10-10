Hansi Flick'ten Galatasaray açıklaması! "Harika bir atmosfer ve Osimhen"

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile karşılaşmaya hazırlanan Barcelona, Getafe galibiyetiyle moral depoladı. Teknik direktör Hansi Flick ve Jules Kounde, kritik mücadele öncesinde açıklamalarda bulunarak İstanbul'daki atmosfer ve sarı-kırmızılı takımın gücü hakkında konuştu.

BARCELONA'DAN 8'DE 8'LİK BAŞLANGIÇ

La Liga'nın 8. haftasında Getafe'yi konuk eden Barcelona, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Katalan ekibi bu sonuçla ligde oynadığı 8 maçın tamamını kazanarak 24 puana ulaştı ve liderliğini sürdürdü.

Barcelona'ya galibiyeti getiren goller Anthony Gordon, Gabriel Jesus ve Jules Kounde'den geldi. Ligdeki başarılı performansını sürdüren İspanyol temsilcisi, gözünü şimdi Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile oynayacağı karşılaşmaya çevirdi.

HANSİ FLİCK'TEN GALATASARAY VE OSİMHEN AÇIKLAMASI

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, Galatasaray karşılaşması öncesinde rakibinin gücüne dikkat çekti. İstanbul'da oynanacak maçın atmosferine hazırlanmaları gerektiğini belirten Alman teknik adam, Şampiyonlar Ligi'ndeki her takımın üst düzey olduğunu vurguladı.

Flick, Galatasaray'ın kadro kalitesi hakkında ise şu ifadeleri kullandı:

“Salı günü Galatasaray ile karşılaşacağız. Dünyanın en gürültülü stadyumunda oynayacağız. Buna hazırlanmamız gerekiyor. Bu Şampiyonlar Ligi, farklı. Şampiyonlar Ligi'ndeki her takım çok iyi.”

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen'e de değinen Flick, “Galatasaray'ın Osimhen gibi harika bir forveti var, gerçekten harika bir kadroları var. Bu maça hazır olmalıyız. Galatasaray'a karşı en iyi futbolumuzu oynamalıyız” dedi.

JULES KOUNDE: GALATASARAY MAÇINA TAM GAZ GİDİYORUZ

Barcelona'nın savunma oyuncusu Jules Kounde de Galatasaray maçı öncesinde takımın form durumunu değerlendirdi. İyi bir dönemden geçtiklerini ve takımda herkesin katkı sağladığını belirten Fransız futbolcu, yoğun fikstüre rağmen hedeflerinin yüksek olduğunu ifade etti.

Kounde, “İyi bir dönemden geçiyoruz, herkes katkıda bulunuyor, herkes oynamak istiyor. İyi bir başlangıç yaptık ama daha fazlasını istiyoruz. En ufak bir düşüşte bile herhangi bir takım sizi tehlikeye atabilir” diye konuştu.

Galatasaray karşılaşmasına hazırlandıklarını vurgulayan Kounde, sözlerini şöyle tamamladı:

“Birkaç gün sonra Galatasaray ile maçımız var ve bu maça tam gaz gidiyoruz. Çok yoğun bir fikstürümüz var. Çok mutluyuz, işte böyle harika fikstürler için futbol oynuyoruz.”