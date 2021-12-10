2021 UEFA son 16 kura çekimi ne zaman? Galatasaray'ın rakipleri kim olacak?

Futbolseverler tarafından 2021 UEFA son 16 kura çekiminin sonuçları merak ediliyor. İlgiyle takip edilen kura çekimi sonrası Galatasaray'ın rakipleri belirlenmiş olacak. Peki 2021 UEFA son 16 kura çekimi ne zaman gerçekleşecek?

UEFA SON 16 KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Sarı kırmızılı ekip Galatasaray'ın rakipleri, UEFA son 16 kura çekimi ile kesinlik kazanacak. Avrupa Ligi'nde grubunu lider tamamlamış olan 8 takımla, Play-Off'tan çıkacak 8 takım, son 16 Turu’nda karşı karşıya gelecek.

Lider takımlar kurada seri başı olacak ve rövanşa kendi sahasında çıkmış olacak. Son 16 Turu’nda ilk maçlar 10 Mart 2022 tarihinde, rövanşlar 17 Mart 2022 tarihinde oynanacak. Bu turu başarıyla geçen takımlar ise, Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselecek.

Galatasaray'ın muhtemel rakipleri merak edilirken, rakipler 17 Şubat 2022 ve 24 Şubat 2022 tarihinde oynanacak maçların sonrasında belli olacak.



