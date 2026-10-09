TFF, Vincenzo Montella ile devam etmeme kararı alındığını açıkladı!

TFF, A Milli Futbol Takımı'nda Vincenzo Montella döneminin sona erdiğini açıkladı. İtalyan teknik adamla yolların ayrılması kararı sonrası milli takımın başına kimin geçeceği merak konusu oldu.

SEÇİM YOK, MONTELLA İLE AYRILIK

TFF: "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda, olağan seçimli genel kurul tarihine kadar görevine devam etme kararı almıştır.

Daha önce istifa eden iki asil yönetim kurulu üyesinin yerine, yedek yönetim kurulu üyeleri Sayın İbrahim Özbay ve Sayın Metin Akyüz’ün atanmasına karar verilmiştir.

A Milli Takım Teknik Direktörümüz Sayın Vincenzo Montella ile devam etmeme kararı alınmıştır.

Geçtiğimiz günlerde istifasını TFF Yönetim Kurulu’na sunan Genel Sekreter Sayın Abdullah Ayaz yerine TFF Tescil İşleri Direktörü olarak halen görev yapan Sayın Ahmet Erzurumlu atanmıştır."

FELAKET TABLO SONUNU GETİRDİ

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde oynadığı dört karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrıldı. Ay-yıldızlılar, Ekim 1987-Mart 1988 döneminden bu yana ilk kez üst üste dört maç kaybederek uzun yıllar sonra bir ilki yaşadı.

Vincenzo Montella, A Milli Takım tarihinde en az 3 gol yiyerek en fazla mağlubiyet alan yabancı teknik direktörler listesinde de üst sıralarda yer aldı. İlgili istatistikte Sandro Puppo 10 mağlubiyetle ilk sırada bulunurken Sepp Piontek 9, Montella ise 7 mağlubiyetle listede yer aldı.

İtalyan teknik adam yönetimindeki Türkiye, toplam 40 maçta 21 galibiyet, 14 mağlubiyet ve 5 beraberlik elde etti. Montella döneminde maç başına 1,70 puan ortalaması yakalayan milliler, son sonuçların ardından teknik direktörle yolların ayrılması kararıyla yeni bir döneme hazırlanıyor.

TFF YÖNETİMİ SEÇİME KADAR GÖREVDE KALACAK

Türkiye Futbol Federasyonu, Yönetim Kurulu'nun olağan seçimli genel kurul tarihine kadar görevine devam edeceğini açıkladı. Böylece yönetim, olağan seçimli genel kurula kadar görevini sürdürecek.

İKİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ ATANDI

TFF'den yapılan açıklamada, daha önce istifa eden iki asil yönetim kurulu üyesinin yerine yedek yönetim kurulu üyeleri İbrahim Özbay ve Metin Akyüz'ün atandığı bildirildi.

MONTELLA İLE DEVAM EDİLMEYECEK

Federasyonun açıklamasında A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile yola devam edilmeyeceği belirtildi. Bu kararla birlikte milli takımda yeni teknik direktörün kim olacağı merak konusu oldu.

TFF GENEL SEKRETERLİĞİNE AHMET ERZURUMLU ATANDI

Geçtiğimiz günlerde istifasını TFF Yönetim Kurulu'na sunan Genel Sekreter Abdullah Ayaz'ın yerine yeni atama yapıldı. TFF Tescil İşleri Direktörü olarak görev yapan Ahmet Erzurumlu, federasyonun yeni genel sekreteri oldu.