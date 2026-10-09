TFF'de kritik toplantı bitti! 5 yönetici istifa etti! Seçim ne zaman?

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nda seçimli olağanüstü genel kurul konusu gündeme geldi. Toplantıda 7 üyenin göreve devam edilmesi yönünde görüş bildirdiği, seçime gidilmesini isteyen 5 üyenin ise istifa kararı aldığı belirtildi.

TFF YÖNETİMİNDE SEÇİM GÖRÜŞ AYRILIĞI

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu toplantısında, seçimli olağanüstü genel kurul yapılması konusu ele alındı. Toplantıda yönetim kurulu üyeleri arasında görüş ayrılığı yaşanırken, 7 isim mevcut yönetimin görevine devam etmesini savundu.

Seçim yapılması gerektiğini düşünen 5 üye ise bu görüş doğrultusunda görevlerinden ayrılma kararı aldı.

SEÇİM NE ZAMAN?

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, seçimlerin belirlenen takvimde yapılacağını yönetimine iletti.

İSTİFA EDEN 5 İSİM BELLİ OLDU

Seçim talebiyle görevlerinden istifa eden yönetim kurulu üyelerinin isimleri şöyle:

Mecnun Otyakmaz

Bilal Arslan

Mustafa Bozbağ

Zafer Bahadır Saraç

Murat Şahin

"DEVAM ETMENİN BİR ANLAMI OLMADIĞINI DÜŞÜNDÜK!"

TFF Yönetim Kurulu'ndan istifa eden Mecnun Otyakmaz, toplantının ardından yaptığı açıklamada, "Yönetim kurulu toplantımızı yaptık. Orada genel kurul isteyen arkadaşlarımız vardı. Bu teklifimiz kabul görmedi. Dolayısıyla biz de devam etmenin bir anlamı olmadığını düşündük. İstifa ettik. Hayırlı olsun. Yönetimde kalan arkadaşlara başarılar diliyoruz. İnşallah Türk futbol için her şey çok daha iyi olur." ifadelerini kullandı.