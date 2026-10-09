SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig

TFF'de kritik toplantı bitti! 5 yönetici istifa etti! Seçim ne zaman?

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nda seçimli olağanüstü genel kurul gündemi tartışıldı. Seçim yapılmasını isteyen 5 üye, görevlerinden istifa etti.

TFF'de kritik toplantı bitti! 5 yönetici istifa etti! Seçim ne zaman?
Burak Kavuncu

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nda seçimli olağanüstü genel kurul konusu gündeme geldi. Toplantıda 7 üyenin göreve devam edilmesi yönünde görüş bildirdiği, seçime gidilmesini isteyen 5 üyenin ise istifa kararı aldığı belirtildi.

TFF YÖNETİMİNDE SEÇİM GÖRÜŞ AYRILIĞI

TFF de kritik toplantı bitti! 5 yönetici istifa etti! Seçim ne zaman? 1

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu toplantısında, seçimli olağanüstü genel kurul yapılması konusu ele alındı. Toplantıda yönetim kurulu üyeleri arasında görüş ayrılığı yaşanırken, 7 isim mevcut yönetimin görevine devam etmesini savundu.

Seçim yapılması gerektiğini düşünen 5 üye ise bu görüş doğrultusunda görevlerinden ayrılma kararı aldı.

SEÇİM NE ZAMAN?

TFF de kritik toplantı bitti! 5 yönetici istifa etti! Seçim ne zaman? 2

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, seçimlerin belirlenen takvimde yapılacağını yönetimine iletti.

İSTİFA EDEN 5 İSİM BELLİ OLDU

TFF de kritik toplantı bitti! 5 yönetici istifa etti! Seçim ne zaman? 3

Seçim talebiyle görevlerinden istifa eden yönetim kurulu üyelerinin isimleri şöyle:

Mecnun Otyakmaz
Bilal Arslan
Mustafa Bozbağ
Zafer Bahadır Saraç
Murat Şahin

"DEVAM ETMENİN BİR ANLAMI OLMADIĞINI DÜŞÜNDÜK!"

TFF de kritik toplantı bitti! 5 yönetici istifa etti! Seçim ne zaman? 4

TFF Yönetim Kurulu'ndan istifa eden Mecnun Otyakmaz, toplantının ardından yaptığı açıklamada, "Yönetim kurulu toplantımızı yaptık. Orada genel kurul isteyen arkadaşlarımız vardı. Bu teklifimiz kabul görmedi. Dolayısıyla biz de devam etmenin bir anlamı olmadığını düşündük. İstifa ettik. Hayırlı olsun. Yönetimde kalan arkadaşlara başarılar diliyoruz. İnşallah Türk futbol için her şey çok daha iyi olur." ifadelerini kullandı.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
TFF, Vincenzo Montella ile devam etmeme kararı alındığını açıkladı!TFF, Vincenzo Montella ile devam etmeme kararı alındığını açıkladı!
Galatasaray'ın eski yıldızı Onyekuru TFF 1.Lig yolunda!Galatasaray'ın eski yıldızı Onyekuru TFF 1.Lig yolunda!
Anahtar Kelimeler:
tff
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Pakistan da savaşa dahil oldu! Uçaklar peş peşe havalandı

Pakistan da savaşa dahil oldu! Uçaklar peş peşe havalandı

Silahla vurulmuş halde bulunan vali yardımcısı hayatını kaybetti

Silahla vurulmuş halde bulunan vali yardımcısı hayatını kaybetti

Türk futbolunun köklü kulübü satılıyor mu? İşte masadaki isim

Türk futbolunun köklü kulübü satılıyor mu? İşte masadaki isim

Sezen Taş'a dair yeni detaylar: ''Düşülebilecek bir balkon değil''

Sezen Taş'a dair yeni detaylar: ''Düşülebilecek bir balkon değil''

Motorine dev zam geliyor! 100 TL'ye dayanacak

Motorine dev zam geliyor! 100 TL'ye dayanacak

Türkiye'nin ünlü mutfak eşyası üreticisi konkordato ilan etti

Türkiye'nin ünlü mutfak eşyası üreticisi konkordato ilan etti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.