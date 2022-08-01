2021 UNESCO ne yılı ilan edildi? İşte KPSS'de sorulan UNESCO 2021 sorusunun yanıtı!

İlgiyle takip edilen KPSS sınavı 21 Temmuz'da yapıldı. Bir sene boyunca KPSS'ye hazırlanan memur adayları, sınav sonrası 2021 UNESCO yılı sorusunun yanıtını merak etti. Peki KPSS genel yetenek- genel kültür soruları arasında yer alan "2021 UNESCO ne yılı ilan edildi?" sorusunun yanıtı nedir?

2021 UNESCO NE YILI İLAN EDİLDİ?

KPSS'de sorulan sorunun yanıtı merak ediliyor. 2021 yılı, “Yunus Emre ve Türkçe Yılı” olarak ilan edilmiştir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 2021 senesinin “Yunus Emre ve Türkçe Yılı” olarak kutlanmasına ilişkin Genelge yayımlanmıştır.

Yine Yunus Emre’nin vefatının 700. yıl dönümü olması sebebiyle 2021 yılı, UNESCO tarafından Türk dili ve kültürünün en önemli isimlerinden olan ismi anma ve kutlama yıl dönümleri arasına alınmıştır.

Karar Resmî Gazete’de yayımlanmıştır ve 30 Ocak 2021 tarihli genelge ile 2021 senesinin Cumhurbaşkanlığımız tarafından “Yunus Emre ve Türkçe Yılı” olarak ilan edildiği bilinmektedir.

