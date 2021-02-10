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’’2021 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı’’ bilgilendirme toplantısı yapıldı

10.02.2021 13:48 | Son Güncelleme:
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Bilecik Valisi Bilal Şentürk başkanlığında ’’2021 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı’’ (SOGEP) tanıtımı için bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen istihdam edilebilirliği artırmak, sosyal girişimcilik ve yenilikçilik, sosyal içerme ve sosyal sorumluluk alanlarında SOGEP Proje teklif çağrısı nedeniyle bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk başkanlığında ’’2021 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı’’ (SOGEP) tanıtımı için bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen istihdam edilebilirliği artırmak, sosyal girişimcilik ve yenilikçilik, sosyal içerme ve sosyal sorumluluk alanlarında SOGEP Proje teklif çağrısı nedeniyle bilgilendirme toplantısı yapıldı. Vali Şentürk, İl Özel İdaresi Toplantı Salonundaki toplantıda, kenti daha yukarıya taşımak adına, kurumların her alanda imkân ve kabiliyetleri ile yapabileceklerinin yanı sıra BEBKA başta olmak üzere karşılıksız ciddi desteklerin bulunduğunu anımsattı. Bilecik adına faydalı olabilecek projelerden hak ettikleri payı almak istediklerini belirten Vali Şentürk, şunları kaydetti:
’’Yerel imkânlarımızı harekete geçirerek, proje kültürünü oluşturmak zorundayız. Her kurumdan arkadaşlara ihtiyacımız var ve bir şey üretmemiz lazım. Bulunduğumuz yerde bir iz bırakmalıyız. Kurumlarımızı bir bütün olarak değerlendiriyoruz. Kamu ve teknik personel açısından bir sorunumuz yok. Bilgi ve tecrübe paylaşımı yapacağız. Bilecik turizm potansiyeli çok yüksek olan bir il. Önümüzdeki yıllarda çalışmaların tamamlanmasıyla kalınacak bir yer haline dönüşecek. Bizim için esas olan yerel dinamiklerin, kentte yaşayan insanlarımızın, bu girişimci ruha ulaşabilmeleri bu tür imkânlardan yararlanabilmeleri. Bu nokta da kiminin sermayesi var cesareti yok, kimisinin bilgisi yok bunları birleştirebilirsek birlikte bir şeyler ortaya koyabiliriz. Birlikte iş yapma becerisini geliştirecek mahiyette projeler ortaya koymalıyız.’’
Öte yandan bir kalkınma ajansı tarafından yürütülecek olan 2021 yılı SOGEP programının hedefinin, uygulandığı illerde, yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak, istihdam edilebilirliği artırmak, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek ve sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmak olduğu belirtildi.
Toplantı, bir kalkınma ajansı uzmanlarınca yapılan, destekleme projeleri sunumuyla sona erdi.

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