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2021 yılının bitmesine sadece 11 diyet kaldı!

mehtap.yakut mehtap.yakut 22.02.2021 16:22 | Son Güncelleme:
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2021 yılının bitmesine sadece 11 diyet kaldı!

Diyetisyen Mehtap Yakut, pek çok insan için 2021 yılının bitmesine sadece 11 diyet kaldığını, fakat doğru olanın sağlıklı, dengeli beslenmek ve spor yapmak olduğunu ifade etti.

2021 yılına tüm dünya olarak çok büyük umutlar ile girdik ve hayat bir kez daha çok hızlı akıp gittiğini gösterdi. Şimdiden yılın 2. ayını yarıladık. Yeni yıl sözleri ve hedefleri ise pek çok insan için tozlu raflara kaldırılmaya başladı bile. Yapılan araştırmalar yeni yılda alınan kararların büyük bir kısmının ocak ayı içerisinde bozulduğunu gösteriyor. Zayıflama kararı da yeni yılda sıkça alınan kararlardan birisi. Her yeni ay başında yeni bir diyete başlamak, yazın kış için, kışın yaz için forma girmeye çalışmak oldukça yorucu ve kişinin kendisini değil, kendine olan inancını zayıflatan bir süreç.

DİYET DEĞİL YAŞAM ŞEKLİ

Kalıplaşan diyet algısı insanların sürekli olarak kilo vermelerine ve kilo almalarına neden oluyor. Bu durum vücudun bir süre sonra direnç geliştirmesine ve kilo vermenin her defasında daha da zorlaşmasına neden oluyor. Yo-yo etkisi olarak da bilinen bu durum ile başa çıkmanın tek yolu ise diyeti bir yaşam şekli olarak görmek. Sağlıklı ve dengeli beslenme kavramını yaşam şeklimiz haline getirdiğimiz zaman zaten kilo alımına neden olan ya da kilo vermenin önünde engel teşkil eden pek çok unsuru ortadan kaldırmış oluyoruz. Paketli gıdalardan, katkı maddelerinden ve rafine şekerin yoğun kullanıldığı ürünlerden uzaklaşmak bile pek çok insanın yaşamında hem sağlık hem de kilo açısından önemli değişimler sağlıyor.

Bu yaşam şeklinin kişiye özel planlaması gerektiğini ise kesinlikle unutmamak gerekiyor. Herkes için sağlıklı beslenme şeklinin farklılık göstermesini normal karşılamak bu nedenle de kitlesel diyet listelerini denemek yerine özelleştirilmiş programlarla bu sürece başlamak çok önemli. Diyetisyen kontrolünde, kan ve hormon değerlerinin takip edildiği bir beslenme planlamasını yaşam şekli yapmak mümkünken uzun süreli açlığa sebep olan, vücudun ihtiyaç duyduğu besinleri almasına izin vermeyen hurafe listeler ile aşama kaydetmek ise ne yazık ki mümkün olmuyor.

Diyetisyen Mehtap Yakut

www.dytmehtapyakut.com
Instagram: @dyt.mehtapyakut
YouTube-Dyt Mehtap Yakut

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