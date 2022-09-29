2022 Alanya Triatlonu'nun kayıtları açıldı

Türkiye Triatlon Federasyonu ve Alanya Belediyesinin iş birliğiyle 15-16 Ekim'de gerçekleşecek 2022 Alanya Triatlonu için başvurular başladı.
Türkiye Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamada, 31. kez düzenlenecek organizasyon için 9 Ekim gün sonuna kadar kayıtların devam edeceği belirtildi.
Sporcuların başvurularını federasyonun üye portalı üzerinden yapabileceği kaydedildi.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz