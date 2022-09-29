2022 Alanya Triatlonu'nun kayıtları açıldı

Türkiye Triatlon Federasyonu ve Alanya Belediyesinin iş birliğiyle 15-16 Ekim'de gerçekleşecek 2022 Alanya Triatlonu için başvurular başladı.

Türkiye Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamada, 31. kez düzenlenecek organizasyon için 9 Ekim gün sonuna kadar kayıtların devam edeceği belirtildi.

Sporcuların başvurularını federasyonun üye portalı üzerinden yapabileceği kaydedildi.

