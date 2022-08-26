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2022 ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM AİS ile 2022 ALES sınav sonuçları sorgulama!

26.08.2022 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ALES sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, 21 Ağustos Pazar günü yapılan sınavın ardından merak konusu oldu. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES/2 sonrası birçok kişi arama motorlarında ALES sonuçları ile ilgili sorgulama yapmaya devam ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi sonuçların açıklanacağı tarihe internet sitesinde yer verdi. Peki ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?

2022 ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM AİS ile 2022 ALES sınav sonuçları sorgulama!

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının ikinci oturumu olan ALES/2 21 Ağustos 2022 Pazar günü gerçekleştirildi. Sınavda çıkan sorular ile yanıtların yayımlanmasının ardından şimdi gözler ÖSYM'den yapılacak açıklamaya çevrildi. Peki ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM AİS ile 2022 ALES sınav sonuçları sorgulama ekranı...

ALES 2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES sonuçları 9 Eylül 2022 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

ALES SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAPLARI

ALES/2’nin soru kitapçığına ve cevapların %10’una ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2022/ALES-2/ales_2022_internet_kitapcigi.pdf

ALES SONUÇ SORGULAMA EKRANI

ALES sonuç sorgulama ekranı için aşağıdaki linke tıklayınız:

https://sonuc.osym.gov.tr/

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