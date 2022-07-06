2022 Arkas Dünya Optimist Şampiyonası'nda milli sporcu Medine Havva Tatlıcan, kızlar kategorisinde birinciliği elde etti.

Uluslararası Optimist Sınıf Birliği (IODA) tarafından Bodrum açıklarında gerçekleştirilen şampiyonaya 61 ülkeden 276 sporcu katıldı.

Dört grupta yapılan yarışlarda altın gruba kalmayı başaran Medine Havva Tatlıcan, kızlar kategorisinde birinciliğe ulaştı.

Fenerbahçe Doğuş Yelken Şubesi sporcusu Medine Havva Tatlıcan, bu başarısıyla optimist sınıfında dünya şampiyonalarında Türkiye'ye ilk altın madalyayı kazandıran isim oldu.

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