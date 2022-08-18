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2022 BİLSEM sonuçları açıklandı mı, bugün açıklanır mı? BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

18.08.2022 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 BİLSEM sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Çok sayıda vatandaş " BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtını öğrenmek için internette araştırma yapıyor. Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) yapılan açıklama ile bu yılın Bilsem Mülakat sonuçları için önemli tarihi duyuruldu. İşte sonuçların belli olacağı tarih...

2022 BİLSEM sonuçları açıklandı mı, bugün açıklanır mı? BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

BİLSEM mülakat sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Resim, müzik, sanat, zihinsel yetenek gibi alanlara yerleşecek çok sayıda öğrenci BİLSEM sınav sonuçlarına ilişkin yapılacak açıklamayı bekliyor. Peki BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

BİLSEM MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

BİLSEM sonuçları henüz açıklanmadı. BİLSEM bireysel değerlendirme aşaması sonrası kayıt hakkı kazanan öğrenciler 19 Ağustos'ta ilan edilecek. BİLSEM kayıtları ise 29 Ağustos 9 Eylül tarihlerinde yapılacak.

BİLSEM NEDİR?

Bilim ve sanat merkezleri (BİLSEM); örgün eğitim kurumlarına devam eden ve genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar veya müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olarak tanılanan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla destek eğitim vermek üzere açılan özel eğitim kurumlarıdır.

BİLSEM SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?

Normal eğitime nazaran özel eğitim programlarının uygulandığı BİLSEM eğitim programları, her yıl sınavla gerçekleşen alımların akabinde başlıyor.

BİLSEM sınavına öğrenciler bireysel olarak başvuru yapamıyor. Öğrencilerin sınava girebilmesi için sınıf öğretmenleri tarafından aday gösterilmiş olmaları gerekmektedir. Bilsem sınavına sadece birinci, ikinci ve üçüncü sınıf öğrencileri katılabilmektedir. Bu sınav, tablet üzerinden interaktif olarak yapılan bir sınavdır.

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