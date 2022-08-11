2022 DGS SONUÇLARI AÇIKLANDI! DGS sonuçları nasıl öğrenilir? DGS tercihleri ne zaman, hangi tarihlerde yapılacak?

DGS sonuçları ile ilgili beklenen açıklama ÖSYM tarafından yapıldı. Yapılan açıklama ile beraber açıklanan DGS sonuçlarının ardıdan tercih sürecinin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Peki DGS sonuçları nasıl öğrenilir? DGS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? Merak edilen soruların yanıtı haberimizde...

DGS SONUÇLARI

DGS sonuçları açıklandı. ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"03 Temmuz 2022 tarihinde uygulanan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavına (2022-DGS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 11 Ağustos 2022 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir."

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DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

DGS sonuçları belli oldu. Şimdi vatandaşlar tercih işlemlerinin yapılacağı tarihi merak ediyor.

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DGS tercih işlemlerinin ne zaman yapılacağı ÖSYM tarafından henüz açıklanmadı.

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Tercih döneminin 1 hafta sonra başlayacağı düşünülüyor.

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