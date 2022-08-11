DGS sonuçları 11 Ağustos 2022 Perşembe günü erişime açıldı. ÖSYM'nin sosyal medya hesabı ile internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrası "2022 DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı?", "DGS tercihleri ne zaman başlayacak, nereden yapılacak?" sorularının yanıtı merak merak konusu oldu. Dikey Geçiş Sınavına giren birçok kişi internette araştırma yapıyor. Konuya ilişkin detayları sizler için derledik.

DGS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

DGS tercih tarihleri henüz belli olmadı. Önümüzdeki günlerde DGS tercih sonuçlarının açıklanması bekleniyor.

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

DGS sonuçları belli oldu. Şimdi vatandaşlar tercih işlemlerinin yapılacağı tarihi merak ediyor.

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DGS tercih işlemlerinin ne zaman yapılacağı ÖSYM tarafından henüz açıklanmadı.

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Tercih döneminin 1 hafta sonra başlayacağı düşünülüyor.

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DGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"03 Temmuz 2022 tarihinde uygulanan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavına (2022-DGS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 11 Ağustos 2022 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir."

2022 DGS'YE KAÇ KİŞİ GİRDİ?

DGS'ye kaç kişi girdiği merak konusu oldu. Fakat Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından henüz sayısal veriler açıklanmadı.

2022 DGS sınavına dair sayısal verilerin bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

Açıklama yapıldığı takdirde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

BU YIL DGS'YE KAÇ KİŞİ BAŞVURDU?

ÖSYM eski Başkanı Halis Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada DGS'ye toplam 289 bin 208 adayın katılacağını ifade etmişti.

Bu veriler göz önünde bulundurulduğunda 2022 DGS'ye yaklaşık 250- 280 bin kadar adayın katılmış olduğu ön görülüyor.

