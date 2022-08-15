2022 DGS tercihleri başladı mı? DGS tercihleri ne zaman alınacak, tercih kılavuzu ne zaman yayımlanır? Dikey Geçiş Sınavı ile ilgili en son gelişmeler

DGS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Konuya ilişkin ÖSYM'den yapılan açıklamanın detaylarını öğrenmek isteyenler internette araştırma yapıyor. Peki DGS tercihleri ne zaman alınacak, tercih kılavuzu ne zaman yayımlanır? Ayrıntılar haberimizde...

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN ALINACAK?

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DGS sonuçları 11 Ağustos tarihinde açıklandı. DGS sonuçları sonrasında ise adayları tercih süreci bekliyor. DGS tercih tarihleri henüz belli olmadı. DGS tercih tarihi belli olduğu zaman haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

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DGS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

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DGS tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. DGS tercih kılavuzu ve detaylar son dakika gelişmeleri geldikçe haberde yer alacak.

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DGS SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI

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DGS sonuçları 11 Ağustos'ta açıklandı.

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ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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''03 Temmuz 2022 tarihinde uygulanan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavına (2022-DGS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

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Adaylar, sınav sonuçlarına 11 Ağustos 2022 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.''

