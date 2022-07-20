2022 DİL BÖLÜMÜ TABAN PUANLARI! Dil Bölümlerinin puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları!

Dil taban puanları,ÖSYM'nin internet adresinde 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun yayımlanması sonrası en çok araştırılan konular arasında bulunuyor. Dil bölümü tercih edecek çok sayıda aday dil bölümlerini araştırıyor. Peki dil puanıyla öğrenci alan 4 yıllık üniversite bölümleri, taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları nedir? İşte Dil puanıyla öğrenci alan 4 yıllık üniversitebölümleri taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları...

DİL BÖLÜMLERİ TABAN PUANLARI 2022

Dil bölümleri taban puanları ve başarı sıralamalarının tamamına aşağıdaki görsele tıklayarak ulaşabilirsiniz.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Adayları tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır.

2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı.

2022 yılında, YKS sonuçlarına göre yapılacak merkezî yerleştirmede, 2022 yılı yerleştirme puanları ile 2022 yılı için hesaplanmış ek puanlar kullanılacaktır.



