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2022 DİL BÖLÜMÜ TABAN PUANLARI! Dil Bölümlerinin puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları!

20.07.2022 07:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dil bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları, dil bölümlerinden tercih yapacak adaylar tarafından araştırılıyor. 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun yayımlanmasının ardından dil bölümleri ile ilgili de merak edilen sorular yanıt buldu. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'ün açıklaması sonrası çok sayıda vatandaş araştırmalarına hız kazandırıdı. İşte dil bölümlerinin puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları...

2022 DİL BÖLÜMÜ TABAN PUANLARI! Dil Bölümlerinin puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları!

Dil taban puanları,ÖSYM'nin internet adresinde 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun yayımlanması sonrası en çok araştırılan konular arasında bulunuyor. Dil bölümü tercih edecek çok sayıda aday dil bölümlerini araştırıyor. Peki dil puanıyla öğrenci alan 4 yıllık üniversite bölümleri, taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları nedir? İşte Dil puanıyla öğrenci alan 4 yıllık üniversitebölümleri taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları...

DİL BÖLÜMLERİ TABAN PUANLARI 2022

Karşılaştırmalı Edebiyat - (İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi)  4 YILLIK
İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık - (İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi)  4 YILLIK
Çeviribilimi - (Fen-Edebiyat Fakültesi)  4 YILLIK
Arapça Mütercim ve Tercümanlık - (Edebiyat Fakültesi)  4 YILLIK
İngiliz Dili ve Edebiyatı - (Fen-Edebiyat Fakültesi)  4 YILLIK
İngilizce Öğretmenliği - (Eğitim Fakültesi)  4 YILLIK
Dilbilimi - (Fen-Edebiyat Fakültesi)  4 YILLIK
Fransız Dili ve Edebiyatı - (Fen-Edebiyat Fakültesi)  4 YILLIK
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı - (İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi)  4 YILLIK
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık - (Edebiyat Fakültesi)  4 YILLIK
Arapça Öğretmenliği - (Eğitim Fakültesi)  4 YILLIK
Çince Mütercim ve Tercümanlık - (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)  4 YILLIK
Rusça Mütercim ve Tercümanlık - (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)  4 YILLIK
İngiliz Dilbilimi - (Edebiyat Fakültesi)  4 YILLIK
Rus Dili ve Edebiyatı - (Fen-Edebiyat Fakültesi)  4 YILLIK

Dil bölümleri taban puanları ve başarı sıralamalarının tamamına aşağıdaki görsele tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Adayları tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır.

2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı.

2022 yılında, YKS sonuçlarına göre yapılacak merkezî yerleştirmede, 2022 yılı yerleştirme puanları ile 2022 yılı için hesaplanmış ek puanlar kullanılacaktır.

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