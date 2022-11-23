2022 DÜNYA KUPASI 23 KASIM MAÇ PROGRAMI! Bugün FIFA Dünya Kupası'nda hangi maçlar var?

Dev organizasyondaun ilk maçı Katar ve Ekvador arasında oynandı. Ekvador, stadyumdan 2-0 üstünlükle ayrıldı. İngiltere - İran maçı İngiliz ekibin galibiyetiyle sonuçlanırken Hollanda konuk olduğu Senegal'i 2-0 yenmeyi başardı. ABD - Galler maçı ise 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Dün oynanan Arjantin - Suudi Arabistan karşılaşmasında galip gelen taraf konuk ekip olurken, Danimarka - Tunus ve Meksika - Polonya maçları 0-0 berabere sona erdi. Fransa ise Avusturya'yı 4-1 yendi.

DÜNYA KUPASI MAÇLARI! 23 KASIM 2022 ÇARŞAMBA

2022 Dünya Kupası'nda 23 Kasım Çarşamba günü E ve F grubu mücadeleleri oynanacak.

13:00 Fas-Hırvatistan

16:00 Almanya-Japonya

19:00 İspanya-Kosta Rika

22:00 Belçika-Kanada

DÜNYA KUPASI MAÇLARI İÇİN TRT FREKANS BİLGİLERİ

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TRT, Dünya Kupası maçlarının, Türkiye sınırları içinde daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için frekans bilgilerinin güncellenmesi yönünde açıklamada bulundu.

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Açıklamada, TRT HD Türkiye kapsaması Türksat frekans olarak, "Uydu; Türksat 4A, Frekans;11794, Polarizasyon; V (Dikey), Sembol Oranı; 30000, FEC; 3/4" bilgileri paylaşıldı.

