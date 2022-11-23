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2022 DÜNYA KUPASI 23 KASIM MAÇ PROGRAMI! Bugün FIFA Dünya Kupası'nda hangi maçlar var?

23.11.2022 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 Dünya Kupası 23 Kasım maç programı sporseverler tarafından merak edildi. FIFA Dünya Kupası'nda grup maçları için heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Dev organizasyonda 32 takım 8 grupta kozlarını paylaşıyor. Her grupta 4 takım bulunuyor. Peki, bugün FIFA Dünya Kupası'nda hangi maçlar var? İşte 2022 FIFA Dünya Kupası 23 Kasım maç programı...

2022 DÜNYA KUPASI 23 KASIM MAÇ PROGRAMI! Bugün FIFA Dünya Kupası'nda hangi maçlar var?

Dev organizasyondaun ilk maçı Katar ve Ekvador arasında oynandı. Ekvador, stadyumdan 2-0 üstünlükle ayrıldı. İngiltere - İran maçı İngiliz ekibin galibiyetiyle sonuçlanırken Hollanda konuk olduğu Senegal'i 2-0 yenmeyi başardı. ABD - Galler maçı ise 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Dün oynanan Arjantin - Suudi Arabistan karşılaşmasında galip gelen taraf konuk ekip olurken, Danimarka - Tunus ve Meksika - Polonya maçları 0-0 berabere sona erdi. Fransa ise Avusturya'yı 4-1 yendi.

DÜNYA KUPASI MAÇLARI! 23 KASIM 2022 ÇARŞAMBA

2022 Dünya Kupası'nda 23 Kasım Çarşamba günü E ve F grubu mücadeleleri oynanacak.

13:00 Fas-Hırvatistan

16:00 Almanya-Japonya

19:00 İspanya-Kosta Rika

22:00 Belçika-Kanada

DÜNYA KUPASI MAÇLARI İÇİN TRT FREKANS BİLGİLERİ


TRT, Dünya Kupası maçlarının, Türkiye sınırları içinde daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için frekans bilgilerinin güncellenmesi yönünde açıklamada bulundu.

Açıklamada, TRT HD Türkiye kapsaması Türksat frekans olarak, "Uydu; Türksat 4A, Frekans;11794, Polarizasyon; V (Dikey), Sembol Oranı; 30000, FEC; 3/4" bilgileri paylaşıldı.

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