SPOR

2022 Dünya Kupası 32 takımla düzenlenecek

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 23.05.2019 07:54 | Son Güncelleme

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), 2022 Dünya Kupası'nın 48 takımla yapılması planından vazgeçti.

2022 Dünya Kupası 32 takımla düzenlenecek

FIFA'dan yapılan açıklamada, Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nın komşu ülkelerin de dahil edilmesiyle ilk kez 48 takımla organize edilmesi planının ayrıntılı ve etraflı çalışmaların ardından şimdilik rafa kaldırıldığı kaydedildi.

2022 Dünya Kupası'nın başta planlandığı gibi 32 takımla düzenleneceği ve 5 Haziran'daki FIFA Kongresi'nde farklı bir öneri getirilmeyeceği aktarıldı.

2022 FIFA Dünya Kupası, 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde Katar'da düzenlenecek.

PARTNERİbrahim'den karşı atak... Demet'e konuşmak yasak!İbrahim'den karşı atak... Demet'e konuşmak yasak!
Rusya Kupası, Lokomotiv Moskova'nınRusya Kupası, Lokomotiv Moskova'nın
Portekiz'de şampiyon BenficaPortekiz'de şampiyon Benfica
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği 2022 dünya kupası fifa

En Çok Okunan Haberler

Skandal tasarı kabul edildi: Türkiye çıkarılsın!

Skandal tasarı kabul edildi: Türkiye çıkarılsın!

PKK ile ilgili itiraf gibi açıklama: İkinci bir Kandil...

PKK ile ilgili itiraf gibi açıklama: İkinci bir Kandil...

Onyekuru dünya devine gidiyor!

Onyekuru dünya devine gidiyor!

Dortmund'dan bir bomba transfer daha

Dortmund'dan bir bomba transfer daha

Emre Belözoğlu ve Fenerbahçe itirafı!

Emre Belözoğlu ve Fenerbahçe itirafı!

İşte Benzia'nın yeni adresi

İşte Benzia'nın yeni adresi

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Fenerbahçe transferde bombayı patlattı

Fenerbahçe transferde bombayı patlattı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Manchester United 0-2 Manchester City

Manchester United 0-2 Manchester City

Dünyanın en büyük stadında porno skandalı

Dünyanın en büyük stadında porno skandalı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ibrahimovic aldığı teklifi açıkladı

Ibrahimovic aldığı teklifi açıkladı

UEFA Genel Sekreter Yardımcısı Giorgio Marchetti: Deplasman golü uygulaması kaldırılıyor

UEFA'dan devrim gibi karar!

Dünyanın en garip bedelli askerliğini yaptılar

Dünyanın en garip bedelli askerliğini yaptılar

Samuel Eto'o 10 ayda 5 milyon Euro kazanacak!

Eto'o'nun kazanacağı para belli oldu!

Avrupa'nın en büyüğü belli oldu

Avrupa'nın en büyüğü belli oldu

Vincent Aboubakar, transfer kararını verdi!

Aboubakar kararını verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.