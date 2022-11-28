2022 Dünya Kupası GÜNCEL PUAN DURUMU! 2022 Dünya kupası gruptan kimler çıktı, hangi takımlar elendi?

Dünya Kupası puan durumu gittikçe kızışıyor. Turnuvaya veda eden takımlardan bazılar belli oldu. TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanan turnuvada, bugün oynanacak karşılaşmalar ile Dünya Kupası ikinci hafta maçları da tamamlanmış olacak. Gruptan çıkmayı garantileyen takımlardan bazıları da belli oldu. İşte merak edilen Dünya Kupası puan durumu

2022 DÜNYA KUPASI GRUPTAN KİMLER ÇIKIYOR, HANGİ TAKIM ELENDİ?

Dünya Kupası’nda gruptan çıkmayı garantileyen ilk takım Fransa oldu. Turnuvanın favorilerinden birisi olan Fransa, 6 puan ile gruptan çıkmayı başardı. Dünya Kupası’ndan elenen 2 takım ise belli oldu. Ev sahibi olan Katar ve Kanada, turnuvadan kesin olarak elendi. İşte, A, B, C, D, E, F, G, H Dünya Kupası puan durumu...

2022 DÜNYA KUPASI A, B, C, D, E, F, G, H GRUPLARI PUAN DURUMU

A GRUBU

1- Hollanda - 4

2- Ekvador - 4

3- Senagal - 3

4- Katar - 0

B GRUBU

1- İngiltere - 4

2- İran - 3

3- ABD - 2

4- Galler - 1

C GRUBU

1- Polonya - 4

2- Arjantin - 3

3- Suudi Arabistan - 3

4- Meksika - 1

D GRUBU

1- Fransa - 6

2- Avustralya - 3

3- Danimarka - 1

4- Tunus - 1

E GRUBU

1- İspanya - 4

2- Japonya - 3

3- Kosta Rika - 3

4- Almanya - 1

F GRUBU

1- Hırvatistan - 4

2- Fas - 4

3- Belçika - 3

4- Kanada - 0

G GRUBU

1- Brezilya - 3

2- İsviçre - 3

3- Kamerun - 0

4- Sırbistan - 0

H GRUBU

1- Portekiz - 3

2- Güney Kore - 1

3- Uruguay - 1

4- Gana - 0

