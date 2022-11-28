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2022 Dünya Kupası GÜNCEL PUAN DURUMU! 2022 Dünya kupası gruptan kimler çıktı, hangi takımlar elendi?

28.11.2022 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Kupası puan durumu futbolseverler tarafından heyecanla araştırılıyor. 27 Kasım Pazar günü oynanan karşılaşmalardan sonra hangi takımın gruptan çıktığı ve hangi takımın turnuvaya veda ettiği merak ediliyor. Turnuvaya ev sahipli yapan Katar sürpriz bir sonuca imza attı! İşte Dünya Kupası puan durumu merak edilenleri...

2022 Dünya Kupası GÜNCEL PUAN DURUMU! 2022 Dünya kupası gruptan kimler çıktı, hangi takımlar elendi?

Dünya Kupası puan durumu gittikçe kızışıyor. Turnuvaya veda eden takımlardan bazılar belli oldu. TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanan turnuvada, bugün oynanacak karşılaşmalar ile Dünya Kupası ikinci hafta maçları da tamamlanmış olacak. Gruptan çıkmayı garantileyen takımlardan bazıları da belli oldu. İşte merak edilen Dünya Kupası puan durumu

Dünya Kupası2

2022 DÜNYA KUPASI GRUPTAN KİMLER ÇIKIYOR, HANGİ TAKIM ELENDİ?

Dünya Kupası’nda gruptan çıkmayı garantileyen ilk takım Fransa oldu. Turnuvanın favorilerinden birisi olan Fransa, 6 puan ile gruptan çıkmayı başardı. Dünya Kupası’ndan elenen 2 takım ise belli oldu. Ev sahibi olan Katar ve Kanada, turnuvadan kesin olarak elendi. İşte, A, B, C, D, E, F, G, H Dünya Kupası puan durumu...

2022 DÜNYA KUPASI A, B, C, D, E, F, G, H GRUPLARI PUAN DURUMU

A GRUBU
1- Hollanda - 4
2- Ekvador - 4
3- Senagal - 3
4- Katar - 0

B GRUBU
1- İngiltere - 4
2- İran - 3
3- ABD - 2
4- Galler - 1

C GRUBU
1- Polonya - 4
2- Arjantin - 3
3- Suudi Arabistan - 3
4- Meksika - 1

Dünya Kupası1

D GRUBU
1- Fransa - 6
2- Avustralya - 3
3- Danimarka - 1
4- Tunus - 1

E GRUBU
1- İspanya - 4
2- Japonya - 3
3- Kosta Rika - 3
4- Almanya - 1

Dünya Kupası3

F GRUBU
1- Hırvatistan - 4
2- Fas - 4
3- Belçika - 3
4- Kanada - 0

G GRUBU
1- Brezilya - 3
2- İsviçre - 3
3- Kamerun - 0
4- Sırbistan - 0

H GRUBU
1- Portekiz - 3
2- Güney Kore - 1
3- Uruguay - 1
4- Gana - 0

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