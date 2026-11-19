Türk futbolunun Avrupa'daki iki önemli temsilcisi Arda Güler ve Kenan Yıldız, Globe Soccer Awards 2026'da önemli bir başarıya imza attı. İki genç yıldız, "Yılın Yükselen Oyuncusu" ödülü için adaylar arasına girdi.

İKİ MİLLİ YILDIZ AYNI KATEGORİDE

Globe Soccer Awards tarafından açıklanan aday listesinde, Real Madrid'de forma giyen 21 yaşındaki Arda Güler ile Juventus'un 21 yaşındaki yıldızı Kenan Yıldız da yer aldı.

"2026'nın Yükselen Oyuncusu" ödülüne aday gösterilen iki milli futbolcu, dünya futbolunun gelecek vadeden isimleriyle birlikte ödül için mücadele edecek.

Arda ve Kenan'ın rakipleri arasında Pau Cubarsi, Yan Diomande, Endrick, Carlos Espi, Victor Froholdt, Lennart Karl, Eli Junior Kroupi, Myles Lewis-Skelly, Johan Manzambi, Antonio Nusa, Nico O'Reilly ve Warren Zaire-Emery bulunuyor.

YILIN OYUNCUSU ADAYLARI DA AÇIKLANDI

Organizasyonda en dikkat çeken kategorilerden biri olan "Yılın Oyuncusu" ödülünün adayları da duyuruldu.

Listede Jude Bellingham, Ousmane Dembele, Erling Haaland, Vinicius Junior, Harry Kane, Kylian Mbappe, Lionel Messi, Raphinha, Rodri, Bukayo Saka, Lamine Yamal ve daha birçok yıldız futbolcu yer aldı.

ÖDÜL TÖRENİ 28 ARALIK'TA

Globe Soccer Awards 2026'nın kazananları, 28 Aralık'ta Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde düzenlenecek törenle açıklanacak.

Arda Güler ve Kenan Yıldız, aday gösterildikleri kategoride ödülü kazanmaları halinde Türk futboluna önemli bir başarı daha kazandıracak.