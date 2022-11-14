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2022 FIFA Dünya Kupası'nda H Grubu: Gana

14.11.2022 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Katar'ın ev sahipliği yapacağı 22. FIFA Dünya Kupası'nda Gana Milli Takımı, Portekiz, Uruguay ve Güney Kore'nin bulunduğu H Grubu'nda mücadele edecek.

2022 FIFA Dünya Kupası'nda H Grubu: Gana

H Grubu'nda ilk ikiye girmek için çaba harcayacak Gana Milli Takımı'nın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, aday kadrosu ve Dünya Kupası geçmişiyle ilgili ayrıntılar şöyle:

KUPAYA KATILMA MÜCADELESİ

Gana, Katar'daki Dünya Kupası'na 47 yaşındaki Almanya doğumlu Ganalı eski futbolcu Otto Addo'nun yönetiminde gelecek. Gana, Afrika elemelerine 2. turdan başladı.

G Grubu'nda Güney Afrika, Etiyopya ve Zimbabve ile mücadele eden "Siyah Yıldızlar", 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgiyle 13 puan topladı. Gana, aynı puana, aynı averaja ve ikili averaja sahip olduğu Güney Afrika'dan grup maçlarında 1 gol fazla attığı için lider olarak 3. tura yükseldi.

İki maçlık eliminasyon usulü yapılan 3. turda Nijerya ile eşleşen Gana, evinde golsüz berabere kaldığı maçın rövanşında rakibiyle deplasmanda 1-1 berabere kaldı ve deplasman golü kuralıyla 2022 Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı.

Gana, Katar 2022 biletini şu sonuçlarla aldı:

  1. tur

Gana-Etiyopya: 1-0

Güney Afrika-Gana: 1-0

Gana-Zimbabve: 3-1

Zimbabve-Gana: 0-1

Etiyopya-Gana: 1-1

Gana-Güney Afrika: 1-0

Takım O G B M A Y Av P
Gana 6 4 1 1 7 3 4 13
Güney Afrika 6 4 1 1 6 2 4 13
Etiyopya 6 1 2 3 4 7 −3 5
Zimbabve 6 0 2 4 2 7 −5 2

  1. tur
    Gana-Nijerya: 0-0

Nijerya-Gana: 1-1

Öne çıkan oyuncuları

Daha önceki turnuvalarda Abedi Pele, Samuel Kuffour, Ibrahim Sunday, Asamoah Gyan, Michael Essien ve Sulley Muntari gibi oyuncuların forma giydiği Gana'da Arsenal forması giyen Thomas takımın ön plana çıkan ismi olarak dikkat çekiyor.

Gana'nın forvet hattında Jordan Ayew de deneyimiyle takımı için önemli isimlerin başında geliyor.

DÜNYA KUPASI GEÇMİŞİ

Gana Milli Takımı, Dünya Kupası'na daha önce 3 kez katıldı. Afrika ülkesi, ilk katıldığı kupa olan Almanya 2006'da İtalya, Çek Cumhuriyeti ve ABD'nin bulunduğu grupta 2 galibiyet alarak 2. tura çıktı ancak Brezilya'ya 3-0 kaybederek turnuvaya veda etti.

Gana, sonraki turnuva Güney Afrika 2010'da ise çeyrek finale yükselerek oldukça sükse yaptı. Almanya, Sırbistan ve Avustralya ile yarıştığı gruptan çıkan Gana, 2. turda karşılaştığı ABD'yi Gyan'ın uzatmalardaki golüyle 2-1 mağlup ederek son 8'e kaldı ama çeyrek finalde Uruguay'a penaltılar sonucunda yenilerek elendi.

Gana, Brezilya 2014'te ise grup maçlarında Portekiz ve ABD'ye 2-1'lik sonuçlarla mağlup olurken, Almanya ile 2-2 berabere kaldı ve turnuvaya grup aşamasında veda etti.

Dünya kupalarında 12 maç yapan Gana, bu maçlardan 4'ünü kazandı, 5'inden mağlubiyetle, 3'ünden de ayrıldı. Gana, bu maçlarda 13 gol attı, kalesinde ise 16 gol gördü.

Gana'nın dünya kupaları geçmişi şöyle:

2006 - 2. tur

2010 - Çeyrek final

2014 - İlk tur

Maç takvimi

24 Kasım (TSİ 19.00): Portekiz-Gana (Stadyum 974)

28 Kasım (TSİ 16.00): Güney Kore-Gana (Education City Stadı)

2 Aralık (TSİ 18.00) Gana-Uruguay (Al Janoub Stadı)

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