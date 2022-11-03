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2022 FIFA Dünya Kupası öncesi Katar'dan dikkat çeken hamle! Hadisleri İngilizce'ye çevirip panolara astılar

03.11.2022 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

20 Kasım'da başlayacak olan 2022 FIFA Dünya Kupası için Katar'da hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Bu sene ilk kez bir Müslüman ülkede gerçekleştirilecek olan organizasyon öncesi, Katar'da ülkeyi tanıtmak için çalışmalar sürerken diğer bir hazırlık ise İslam'ı ve hadis-i şerifleri tanıtmak adına yapıldı. İşte detaylar...

2022 FIFA Dünya Kupası öncesi Katar'dan dikkat çeken hamle! Hadisleri İngilizce'ye çevirip panolara astılar

Katar'da 20 Kasım'da başlayacak olan 2022 FIFA Dünya Kupası'na hazırlıklar devam ederken dünya, organizasyonun start vermesine odaklanmış durumda. Katar'da yapılan diğer bir hazırlık ise İslam'ı ve hadis-i şerifleri tanıtmak adına yapıldı.

HADİS-İ ŞERİFLER PANOLARA ASILDI

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Katar'ın turistik ve ticari merkezlerinden İnci Adası'ndaki çeşitli noktalarda bulunan panolara hadis-i şerifler ve İngilizce çevirileri asıldı.

Panolarda, "Her iyilik bir sadakadır.", "Yarım hurma bile olsa kendinizi (sadakayla) ateşten koruyun, o da yoksa güzel bir söz söyleyin.", "Merhamet etmeyene merhamet edilmez." hadis-i şerifleri paylaşıldı.

"BİLİNÇLİ YOLLAR BULUYOR"

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Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Karadaği, hadis-i şeriflerin paylaşılmasına ilişkin "Katar, İslam'ı tanıtmak için bilinçli yollar buluyor." ifadelerini kullandı.

"PEYGAMBERİN HADİS-İ ŞERİFLERİ İLE SÜSLENDİ"

Filistinli gazeteci Tamir el-Mishal ise etkinliği "harika ve muazzam bir girişim" olarak değerlendirerek, "Katar'ın başkenti Doha'nın kalbi, Dünya Kupası ziyaretçilerini İslam ile tanıştırmak için duvarları Peygamberin hadis-i şerifleri ve İngilizce çevirileriyle süsledi." yorumunu yaptı.

Katar'ın ev sahipliğindeki 2022 FIFA Dünya Kupası, 20 Kasım'da başlayacak. Katar, bu organizasyona ev sahipliği yapan ilk Arap ülkesi olacak.

(AA)


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