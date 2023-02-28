2022 FIFA ‘The Best’ ödüllerinde Cristiano Ronaldo'ya büyük şok! Messi'nin kazandığı gecede Ronaldo 2007'nin ardından bir ilki yaşadı...

FIFA’nın 12 Ocak’ta açıkladığı aday listesi ve geçtiğimiz günlerde oylamanın sona erdiği 2022 FIFA En İyiler (The Best) için Paris’te ödül töreni düzenlendi. Geceye FIFA Başkanı Gianni Infantino, eski yıldız futbolcular, teknik direktörler, kulüp başkanları ile ödüllere aday gösterilen futbolcular ve aileleri katıldı.

CRISTIANO RONALDO YER ALAMADI

2007 yılından beri bu ödülün gediklisi haline gelen Cristiano Ronaldo, Al Nassr'a transferinin ardından bu yıl kendini listede bulamadı. Bu sebeple oy kullanmayı bile reddeden yıldız isim tepkisini bu şekilde gösterdi.

RONALDO YERİNE PEPE

The Best ödülleri için tüm ülkelerin kaptanları oy verirken Portekiz adına Cristiano Ronaldo yerine Pepe oy kullandı. Pepe'nin seçimleri;

1-) Mbappe

2-) Modric

3-) Benzema

