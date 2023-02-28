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  4. 2022 FIFA ‘The Best’ ödüllerinde Cristiano Ronaldo'ya büyük şok! Messi'nin kazandığı gecede Ronaldo 2007'nin ardından bir ilki yaşadı...

2022 FIFA ‘The Best’ ödüllerinde Cristiano Ronaldo'ya büyük şok! Messi'nin kazandığı gecede Ronaldo 2007'nin ardından bir ilki yaşadı...

28.02.2023 07:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Futbolda 2022 yılının en başarılı isimleri, Paris’te düzenlenen törenle ödüllerini aldı. Gecede ‘En iyi erkek futbolcu’ Arjantinli Lionel Messi seçildi. 2007 yılından beri ilk kez Cristiano Ronaldo bu ödülde kendine yer bulamadı. The Best ödülleri için tüm ülkelerin kaptanları oy verirken Portekiz adına Cristiano Ronaldo yerine Pepe oy kullandı.

2022 FIFA ‘The Best’ ödüllerinde Cristiano Ronaldo'ya büyük şok! Messi'nin kazandığı gecede Ronaldo 2007'nin ardından bir ilki yaşadı...

FIFA’nın 12 Ocak’ta açıkladığı aday listesi ve geçtiğimiz günlerde oylamanın sona erdiği 2022 FIFA En İyiler (The Best) için Paris’te ödül töreni düzenlendi. Geceye FIFA Başkanı Gianni Infantino, eski yıldız futbolcular, teknik direktörler, kulüp başkanları ile ödüllere aday gösterilen futbolcular ve aileleri katıldı.

CRISTIANO RONALDO YER ALAMADI

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2007 yılından beri bu ödülün gediklisi haline gelen Cristiano Ronaldo, Al Nassr'a transferinin ardından bu yıl kendini listede bulamadı. Bu sebeple oy kullanmayı bile reddeden yıldız isim tepkisini bu şekilde gösterdi.

2022'nin en iyi oyuncusu açıklandı! 2022'nin en iyi oyuncusu açıklandı!

RONALDO YERİNE PEPE

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The Best ödülleri için tüm ülkelerin kaptanları oy verirken Portekiz adına Cristiano Ronaldo yerine Pepe oy kullandı. Pepe'nin seçimleri;

1-) Mbappe
2-) Modric
3-) Benzema

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2022'nin en iyi oyuncusu açıklandı!2022'nin en iyi oyuncusu açıklandı!
Her fotoğrafını beğeniyor! Ama karşılık yok...Her fotoğrafını beğeniyor! Ama karşılık yok...
[RMV-10]
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