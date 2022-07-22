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2022 KPSS alan sınavı ne zaman? İşte 2022 KPSS Lisans sınavı tarihi ve oturumların takvimi!

22.07.2022 21:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KPSS alan sınavı tarihi merak ediliyor. Her sene binlerce aday tarafından takip edilen 2022 yılı KPSS Lisans genel yetenek-genel kültür, eğitim bilimleri, alan bilgisi, öğretmenlik alan bilgisi oturumu başvuruları, Mayıs ve Haziran ayları arasında alınmıştı. Peki 2022 KPSS alan sınavı ne zaman? İşte 2022 KPSS Lisans sınavı tarihi ve oturumların takvimi!

2022 KPSS alan sınavı ne zaman? İşte 2022 KPSS Lisans sınavı tarihi ve oturumların takvimi!

ÖSYM Başkanlığı tarafından 31 Temmuz'da yapılacak olan 2022-Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Lisans oturumları sınava giriş belgeleri yayınlandı. Söz konusu gelişme sonrası alan bilgisi oturumları hakkındaki bilgiler merak ediliyor.

2022 KPSS ALAN SINAVI NE ZAMAN?

2022-KPSS Lisans, genel yetenek-genel kültür oturumu ile eğitim bilimleri oturumu 31 Temmuz tarihinde, alan bilgisi oturumları 6-7 Ağustos tarihinde, Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen atamalarına dahil olacak öğretmen adayları için alanlarına bağlı olarak öğretmenlik alan bilgisi oturumu 14 Ağustos tarihinde, Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyen kişilerin katılacakları din hizmetleri alan bilgisi testi, 27 Kasım tarihinde yapılacak.

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINACAK?

Sınav yerlerinin bulunduğu KPSS sınav giriş belgeleri, "https://ais.osym.gov.tr" internet adresi üzeriden alınabilecek.

Sınava katılacak olan adaylar, 2022-KPSS Lisans, genel yetenek-genel kültür oturumu için saat 10.00'dan sonra, eğitim bilimleri oturumu için de saat 14.30 sonrası KPSS sınavı için sınav giriş yerlerine alınmayacak.

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