EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. 2022 KPSS DHBT Sınav giriş belgeleri açıklandı! 2022 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi sınavı ne zaman? İşte sınav belgesi sorgulama ekranı!

2022 KPSS DHBT Sınav giriş belgeleri açıklandı! 2022 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi sınavı ne zaman? İşte sınav belgesi sorgulama ekranı!

17.11.2022 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 KPSS DHBT Sınav giriş belgeleri ile ilgili son dakika açıklaması ÖSYM tarafından yapıldı. 27 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı’na (DHBT) katılacak adayları ilgilendiren açıklamanın detayları merak konusu oldu. Peki, 2022 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi sınavı ne zaman? İşte KPSS DHBT sınav belgesi sorgulama ekranı...

2022 KPSS DHBT Sınav giriş belgeleri açıklandı! 2022 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi sınavı ne zaman? İşte sınav belgesi sorgulama ekranı!

2022 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) Sınav giriş belgeleri ÖSYM tarafından başvuruda bulunan vatandaşların erişimine açıldı. Açıklamada 27 Kasım Pazar günü yapılacak olan 2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı’na (DHBT) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemlerinin tamamlandığı belirtildi. İşte KPSS DHBT sınav belgesi sorgulama ekranı...

KPSS SHBT SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYIMLANDI

2022 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) Sınav giriş belgeleri yayınlandı.

ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"27 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı’na (DHBT) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 17 Kasım 2022 tarihinde 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebileceklerdir."

ÖSYM'den yapılan açıklamada 27 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı (DHBT) için adaylar, 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacağı belirtildi.

KPSS DHBT SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

KPSS DHBT SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Öğretmenler bekliyordu! MEB duyurdu: Erişime açıldıÖğretmenler bekliyordu! MEB duyurdu: Erişime açıldı
Teklif eş anlamlısı nedir?Teklif eş anlamlısı nedir?
Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman, hangi gün?Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman, hangi gün?
Anahtar Kelimeler:
KPSS - DHBT KPSS son dakika dhbt dhbt sınav giriş belgesi

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Teklif eş anlamlısı nedir?

Teklif eş anlamlısı nedir?

KPSS DHBT sınavı ne zaman?

KPSS DHBT sınavı ne zaman?

Tören eş anlamlısı nedir?

Tören eş anlamlısı nedir?

Olay eş anlamlısı nedir?

Olay eş anlamlısı nedir?

İlginizi Çekebilir

Bu belirtiler varsa dikkat: Uyarı yayınladılar risk çok büyük

Bu belirtiler varsa dikkat: Uyarı yayınladılar risk çok büyük

Hiçbir şeyi ciddiye almayın! Olabildiğinde eğlenin

Hiçbir şeyi ciddiye almayın! Olabildiğinde eğlenin

Bir kez alın, ömür boyu kullanın! Kalitesiyle öne çıkan Stanley ürünlerinde indirim

Bir kez alın, ömür boyu kullanın! Kalitesiyle öne çıkan Stanley ürünlerinde indirim

Hali yürek burktu! Çocuğuna ayak pompasıyla nefes üflüyor

Hali yürek burktu! Çocuğuna ayak pompasıyla nefes üflüyor

Sakın geçiştirmeyin: Mide kanserinin habercisi

Sakın geçiştirmeyin: Mide kanserinin habercisi

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.