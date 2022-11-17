2022 KPSS DHBT Sınav giriş belgeleri açıklandı! 2022 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi sınavı ne zaman? İşte sınav belgesi sorgulama ekranı!

2022 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) Sınav giriş belgeleri ÖSYM tarafından başvuruda bulunan vatandaşların erişimine açıldı. Açıklamada 27 Kasım Pazar günü yapılacak olan 2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı’na (DHBT) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemlerinin tamamlandığı belirtildi. İşte KPSS DHBT sınav belgesi sorgulama ekranı...

KPSS SHBT SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYIMLANDI

2022 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) Sınav giriş belgeleri yayınlandı.

ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"27 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı’na (DHBT) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 17 Kasım 2022 tarihinde 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebileceklerdir."

ÖSYM'den yapılan açıklamada 27 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı (DHBT) için adaylar, 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacağı belirtildi.

KPSS DHBT SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

KPSS DHBT SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

