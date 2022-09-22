2022 KPSS ÖABT sınav giriş belgeleri erişime açıldı! ÖSYM duyurdu, işte sorgulama ekranı

2022-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'ne (ÖABT) katılacak adayların sınava giriş belgeleri ÖSYM tarafından erişime açıldı. 02 Ekim 2022 tarihinde uygulanacak olan sınavın giriş belgeleri ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yayımlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, ÖSYM'nin internet adresinden 22 Eylül 2022 tarihinde saat 15.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

02 Ekim 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Lisans ÖABT sınavında adaylar, sabah oturumu için saat 10.00'dan sonra, öğleden sonra oturumu için ise saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.



