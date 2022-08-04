KPSS ön lisans başvuruları ile ilgili ayrıntılar merak konusu oldu. Üniversitelerin iki yıllık bölümlerinden mezun olan kişiler internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki 2022 KPSS ön Lisans sınavı ne zaman, hangi tarihe ertelendi? KPSS ücreti ne kadar, kaç TL, nereye yatırılacak? KPSS ön lisans sınavına ilişkin bilgileri sizler için derledik...

KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM Başkanı Ersoy, 31 Temmuz'da yapılan KPSS oturumlarının iptal edildiğini açıkladı.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy "6-7 Ağustos 2022 ve 14 Ağustos 2022'de yapılacak KPSS oturumları ertelenmiştir. İptal edilen ve ertelenen sınavlara ilişkin yeni takvim en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacaktır" dedi.

KPSS ÖN LİSANS SINAVI HANGİ TARİHE ERTELENDİ?

"Yeni KPSS takvimi 17 Eylül'de başlayacaktır" diyen Ersoy, "Sınavı iptal edilen KPSS adaylarından, gireceği yeni sınav için herhangi bir ilave ücret talep edilmeyecektir." açıklamasını yaptı.

