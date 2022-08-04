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2022 KPSS ön Lisans sınavı ne zaman, hangi tarihe ertelendi? KPSS ücreti ne kadar, kaç TL, nereye yatırılacak?

04.08.2022 13:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KPSS ön lisans sınavı ile ilgili ayrıntılar merak konusu oldu. 31 Temmuz Pazar günü yapılan sınava ilişkin iddialar sonrası ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün görevden alınmış ve ÖSYM'nin yeni başkanı Bayram Ali Ersoy olmuştu. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy Kamu Personeli Seçme Sınavı ile ilgili yeni bir açıklamada bulundu. Peki 2022 KPSS ön Lisans sınavı ne zaman, hangi tarihe ertelendi? KPSS ücreti ne kadar, kaç TL, nereye yatırılacak? İşte merak edilenler...

2022 KPSS ön Lisans sınavı ne zaman, hangi tarihe ertelendi? KPSS ücreti ne kadar, kaç TL, nereye yatırılacak?

KPSS ön lisans başvuruları ile ilgili ayrıntılar merak konusu oldu. Üniversitelerin iki yıllık bölümlerinden mezun olan kişiler internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki 2022 KPSS ön Lisans sınavı ne zaman, hangi tarihe ertelendi? KPSS ücreti ne kadar, kaç TL, nereye yatırılacak? KPSS ön lisans sınavına ilişkin bilgileri sizler için derledik...

KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM Başkanı Ersoy, 31 Temmuz'da yapılan KPSS oturumlarının iptal edildiğini açıkladı.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy "6-7 Ağustos 2022 ve 14 Ağustos 2022'de yapılacak KPSS oturumları ertelenmiştir. İptal edilen ve ertelenen sınavlara ilişkin yeni takvim en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacaktır" dedi.

KPSS ÖN LİSANS SINAVI HANGİ TARİHE ERTELENDİ?

"Yeni KPSS takvimi 17 Eylül'de başlayacaktır" diyen Ersoy, "Sınavı iptal edilen KPSS adaylarından, gireceği yeni sınav için herhangi bir ilave ücret talep edilmeyecektir." açıklamasını yaptı.

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