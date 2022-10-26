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2022 KPSS önlisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi gün? ÖSYM'den KPSS önlisans sınavı için kritik tarih açıklaması!

26.10.2022 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KPSS önlisans sonuçları için geri sayım sürüyor. 9 Eylül’de gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı önlisans oturumunun sonuçları merak konusu oldu. ÖSYM'den (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) konuya ilişkin açıklamada bulunuldu. Peki, 2022 KPSS önlisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM'den KPSS önlisans sınavı için yapılan tarih açıklaması...

2022 KPSS önlisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi gün? ÖSYM'den KPSS önlisans sınavı için kritik tarih açıklaması!

KPSS önlisans sonuçları merak edildi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin gündeminde sınav sonuçlarının erken açıklanması yer almıyor. Peki, 2022 KPSS önlisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM'den yapılan açıklama ve KPSS önlisans sonuç tarihi...

KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS önlisans sonuçları 3 Kasım Perşembe günü sınava giren vatandaşların erişimine açılacak.

KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

KPSS önlisans sonuçları erişime açıldığında genel olarak ÖSYM’nin Twitter hesabından ya da ÖSYM web sitesinden adaylara duyurulur.

Sorgulama işlemi yapmak isteyen adaylar T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sonuçlara erişebilir. Sınav sonuç ekranında adayların Genel Yetenek-Genel Kültür oturumlarından doğru, yanlış cevap sayıları ve ilgili puan türlerinden elde ettikleri sonuçlar gözükmektedir. Adaylar için ayrıca sınav sonuç belgesi basılı olarak oluşturulmayacaktır. Sınav sonuçları adaylara mail veya posta yoluyla bildirilmez.

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