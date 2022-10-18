2022 KPSS ortaöğretim sınav giriş yerleri arama motorlarında sorgulanıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internetb sitesinde yayımladığı 2022 sınav takvimiyle Kamu Personeli Seçme Sınavı ortaöğretim tarihi netlik kazanmıştı. Peki, 2022 KPSS ortaöğretim sınav giriş yerleri açıklandı mı? KPSS ortaöğretim (lise) sınav tarihi ile ayrıntılara haberimizden ulaşabilirsiniz.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

KPSS sınav giriş yerleri ile ilgili ÖSYM tarafından henüz açıklamada bulunulmadı.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgeleri genellikle 10 gün önceden adayların erişimine açılıyor.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 KPSS sınav takvimi sonrasında KPSS ortaöğretim sınavı tarihi açıklandı.

Buna göre; sınav 6 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak.



