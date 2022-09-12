2022 KYK yurt yedek sonuçları ne zaman açıklanacak, yedek sırası ne zaman gelir? GSB ile KYK yurt sonuçları sorgulama ekranı!

2022 KYK yurt yedek sonuçlarının ne zaman açıklanacağı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Konuya ilişkin bilgi edinmek isteyen birçok kişi arama motorlarında "2022 KYK yurt yedek sonuçları ne zaman açıklanacak", "yedek sırası ne zaman gelir?" gibi soru ve konu başlıklarını araştırıyor. GSB ile KYK yurt sonuçları sorgulama ekranı ve ayrıntılar haberimizde...

KYK YURT YEDEK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK yurt yedek başvuru tarihleri ve sonuçları henüz açıklanmadı.

Duyuru GSB ve Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yapılacak.

Açıklama yapıldığı takdirde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

KYK YURT YEDEK SIRASI NEDİR?

KYK yurt başvurularının değerlendirilmesinde, başvuruda bulunan kişilerin maddi durumu gibi birçok kriter ele alınmaktadır. Adayların Asil sıra ve yedek sıra bu değerlendirme sonucunda belirlenmektedir. Asil sıradaki adaylar doğrudan kayıt yaptırabiliyor. Fakat yedek sırada olan kişiler sıranın kendilerine gelmesini beklemek durumunda. Yurttan ayrılan kişiler ya da kayıt hakkı olup kayıt yaptırmayan kişiler olduğunda yedek sıradaki öğrenciler sırasıyla yurtlara yerleştirilmektedir.

KYK YURT YEDEK SIRASI NASIL ÖĞRENİLİR, SIRA NE ZAMAN GELİR?

Asil kayıt hakkı kazanan öğrencilerin KYK yurt kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından boş kontenjanlar da netlik kazanmış olacak.

Yedekteki isimlere boş kontenjanların belli olmasının ardından sırayla kayıt hakkı gelecek. Bilindiği üzere yedek listede öncelik sırasına göre öğrencilerin yurtlara yerleşimi yapılacak.

KYK Yedek yerleştirme işlemleri yedek boş kontenjanlar uyarınca sonraki haftalarda da yapılmaya devam edecek. Her pazartesi ve perşembe günleri yapılacak olan yedek yerleştirmelerin sonuçlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://sonuc.gsb.gov.tr/

KYK YURT YEDEK SIRASI NASIL ÖĞRENİLİR?

KYK yedek sırası öğrenmek için GSB'nin sonuç sayfasından sorgulama yapılabilmektedir.

Bakanlıkça belirlenen tarihlerde yedek alım sonuçları açıklanacaktır.



