1929 yılında Marmaris Söğüt köyünde dünyaya gelen Zeliha Korkmaz, ilkokulu bitirir bitirmez Antalya Aksu Köy Enstitüsünde yatılı olarak okudu.

Eğitimini tamamladıktan hemen sonra 1945 yılında Muğla'nın Marmaris ilçesi Orhaniye Mahallesinde öğretmenlik yaşamına adım attı. 36 yıllık meslek yaşamını Muğla'nın Menteşe ilçesi Atatürk İlkokulunda tamamladı.

Emekliliği kendisi için bir köşeye çekilme dönemi olarak görmeyen Zeliha Korkmaz, yıllar boyunca farklı kurslara katılarak kendisini geliştirmeyi sürdürdü.

Dikiş, örgü, boyama ve resim kurslarına katılan Korkmaz, çeşitli sertifikalar da aldı. Dikiş dikmeyi, örgü örmeyi ve el işi yapmayı yaşamının önemli bir parçası haline getiren Korkmaz, boş zamanlarını kitap, gazete okuyarak ve bulmaca çözerek değerlendiriyor.

"KÖYDE İLK OKUMAYA GÖNDERİLEN BENİM"

Köyünde yatılı olarak okuyan ilk kişinin kendisi olduğunu belirten Zeliha Korkmaz, "Marmaris'in Söğüt köyünde 10 çocuklu bir ailenin beş numarasıyım. İlkokulu bitirdim bitiremedim, daha köy enstitüleri falan yoktu. Tam ilkokulu bitirdik, Köy Enstitüleri açıldı. Sadece İzmir Kızılçullu vardı, öğretmen okulu olarak. Daha sonra Türkiye'nin 18 yerinde birden açıldı. Daha önce, bizden önce gidenler Muğla İzmir Kızılçullu'ydu. Bizi Antalya'ya verdiler. Söğüt köyünde ilk defa kız olarak okumaya çıkan, köyünden çıkan yatılı okuyan benim" dedi.

"OKULUMUZ BİTMEDEN BİZİM YERLERİMİZ HAZIRMIŞ"

Köy Enstitüsünden mezun olmadan öğretmenlik yapacakları yerlerin hazır olduğunu belirten eğitim çınarı Korkmaz, "Mezun olduktan sonra o zaman öğretmene ihtiyaç çoktu. Zaten daha biz gelmezden altı ay evvel yerlerimiz belliydi. Ben Marmaris Orhaniye köyünde öğretmenlik yaptım. Beş kızdan biri öğretmenimin kızıydı zaten, kızını Söğüt'e yanına aldı. Biri şans mı, kura mı artık bilmiyorum, Marmaris Taşlıca köyüne gitti, biri Bayır'a geldi, biri Bozburun'a geldi. Ben en çok uzak Orhaniye'ye geldim. Marmaris Orhaniye'ye geldim. Ondan sonra oradan ayrıldım. Kötekli'ye geldim. Vallahi unuttum kaç yıl, beş altı yıl da galiba Kötekli'de yaptım. Ondan sonra Merkez Atatürk İlkokuluna tayinim çıktı. 24 yıl da Atatürk İlkokulunda öğretmenlik yaptım. Oradan emekli oldum" dedi.

GÜNLÜK YAŞANTISI

Emekli olduktan sonra evde oturmak yerine Halk Eğitim'deki kurslara katıldığını belirten Korkmaz, "Ben günlük yaşantım, öyle el alem gibi böyle pısırık oturmadım. Her kış dikiş, örgü, boyama, resim kurslarına katıldım. Kaç tane sertifikalarım var. Her açılan kursa gittim. bir arkadaş geldi Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tazelenme Üniversitesinde yaşlılar için sınıf açılıyormuş gidelim dedi. Yapayalnız oturuyorum. Gelen yok giden yok. Hiç olmazsa orada bir arkadaş grubu olur, arkadaş topluluğu olur. E tamam hemen gidelim dedik" diye konuştu.

GÜNÜMÜZ EĞİTİMCİLERİNE TAVSİYE

Korkmaz günümüz eğitimcilerine de tavsiyede bulunarak, "Şimdi şöyle, bir eğitimci olarak eğitimci kişinin yarınki dersini sınıf üzerinde konuşursak, bir gün evvelden, bir hafta evvelden hazırlaması lazım. Mesela bugünkü üniteyle ilgili değil de bir hafta sonraki üniteyle ilgili bir konu geçiyor. O konuyu öğretmenin not alması lazım" dedi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mynet tarafından yayına alınmıştır