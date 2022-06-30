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  4. 2022 LGS sonuçları açıklandı! MEB'den flaş açıklama! İşte liselerin yüzdelik dilimleri ve taban-tavan puanları...

2022 LGS sonuçları açıklandı! MEB'den flaş açıklama! İşte liselerin yüzdelik dilimleri ve taban-tavan puanları...

30.06.2022 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

LGS 2022 sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Yapılan açıklama sonrası sınava giren öğrenciler Bakanlığın internet sitesinden sınav sonuçlarını öğrendi. Liselerin yüzdelik dilim ve kontenjanları da bakanlık tarafından yayımlandı. İşte MEB LGS Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip, Sosyal Bilimler Lisesi ve Meslek Lisesi taban ve tavan puanları ile ilgili detaylar...

2022 LGS sonuçları açıklandı! MEB'den flaş açıklama! İşte liselerin yüzdelik dilimleri ve taban-tavan puanları...

Milli Eğitim Bakanlığı, 5 Haziran 2022 Pazar günü yapılan LGS sınav sonuçlarını bugün erişime açtı. Yapılan açıklamaya göre; LGS sınavında 193 öğrenci tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan aldı, öğrencilerin yaklaşık yüzde 10'unun 400-500 puan aralığında yer aldığı kaydedildi.

KIZ ÖĞRENCİLER LGS'DE DAHA BAŞARILI OLDU

Yayımlanan sonuçlara göre; LGS sınavına giren kız öğrencilerin matematik hariç tüm alt testlerde erkek öğrencilerden daha başarılı oldukları gözlemlendi.

Öte yandan LGS'de matematik ve fen bilimleri alt testlerinde doğru yanıt sayısı ortalamalarının geçen seneye göre artış gösterdi.

Merkezi sınavda yer alan sorulardan hiçbirinin ise iptal edilmediği aktarıldı.

İSTANBUL'DAKİ LİSELERİN 2021-2022 DÖNEMİ TABAN VE TAVAN PUANLARI İLE YÜZDELİK DİLİMLERİ

GALATASARAY LİSESİ (BEYOĞLU)

Kontenjan: 100
Taban Puan: 500
En yüksek yüzdelik dilim: 0,01
En düşük yüzdelik dilim: 0,01

İSTANBUL ERKEK LİSESİ (FATİH)

Kontenjan: 180
Taban Puan: 497,41
En yüksek yüzdelik dilim: 0,06
En düşük yüzdelik dilim: 0,01

KABATAŞ ERKEK LİSESİ - İngilizce (BEŞİKTAŞ)

Kontenjan: 120
Taban Puan: 494,82
En yüksek yüzdelik dilim: 0,11
En düşük yüzdelik dilim: 0,11

KABATAŞ ERKEK LİSESİ - Almanca (BEŞİKTAŞ)

Kontenjan: 60
Taban Puan: 494,57
En yüksek yüzdelik dilim: 0,11
En düşük yüzdelik dilim: 0,01

ATATÜRK FEN LİSESİ (KADIKÖY)

Kontenjan: 150
Taban Puan: 493,4
En yüksek yüzdelik dilim: 0,2
En düşük yüzdelik dilim: 0,01

ÇAPA FEN LİSESİ (FATİH)

Kontenjan: 150
Taban Puan: 492,39
En yüksek yüzdelik dilim: 0,25
En düşük yüzdelik dilim: 0,01

CAĞALOĞLU ANADOLU LİSESİ (FATİH)

Kontenjan: 180
Taban Puan: 489,67
En yüksek yüzdelik dilim: 0,34
En düşük yüzdelik dilim: 0,06

HÜSEYİN AVNİ SÖZEN ANADOLU LİSESİ (ÜSKÜDAR)

Kontenjan: 120
Taban Puan: 487,97
En yüksek yüzdelik dilim: 0,46
En düşük yüzdelik dilim: 0,11

KADIKÖY ANADOLU LİSESİ (KADIKÖY)

Kontenjan: 240
Taban Puan: 484,38
En yüksek yüzdelik dilim: 0,7
En düşük yüzdelik dilim: 0,11

YAŞAR ACAR FEN LİSESİ (BEYLİKDÜZÜ)

Kontenjan: 120
Taban Puan: 482,66
En yüksek yüzdelik dilim: 0,84
En düşük yüzdelik dilim: 0,26

PROF. DR. FUAT SEZGİN FEN LİSESİ - (SİLİVRİ)

Kontenjan: 150
Taban Puan: 467,22
En yüksek yüzdelik dilim: 2,29
En düşük yüzdelik dilim: 0,63

VEFA LİSESİ (FATİH)

Kontenjan: 150
Taban Puan: 477,58
En yüksek yüzdelik dilim: 1,26
En düşük yüzdelik dilim: 0,32

ADNAN MENDERES ANADOLU LİSESİ (BAHÇELİEVLER)

Kontenjan: 150
Taban Puan: 477,36
En yüksek yüzdelik dilim: 1,29
En düşük yüzdelik dilim: 0,34

ŞEHİT MÜNİR ALKAN FEN LİSESİ (FATİH)

Kontenjan: 150
Taban Puan: 477,23
En yüksek yüzdelik dilim: 1,3
En düşük yüzdelik dilim: 0,09

BURAK BORA ANADOLU LİSESİ - İngilizce (KARTAL)

Kontenjan: 120
Taban Puan: 476,41
En yüksek yüzdelik dilim: 1,37
En düşük yüzdelik dilim: 0,39

BEŞİKTAŞ ANADOLU LİSESİ (BEŞİKTAŞ)

Kontenjan: 150
Taban Puan: 475,41
En yüksek yüzdelik dilim: 1,47
En düşük yüzdelik dilim: 0,6
PERTEVNİYAL LİSESİ (FATİH)

Kontenjan: 180
Taban Puan: 475
En yüksek yüzdelik dilim: 1,5
En düşük yüzdelik dilim: 0,3

YÜKSEL- İLHAN ALANYALI FEN LİSESİ (KARTAL)

Kontenjan: 150
Taban Puan: 470,86
En yüksek yüzdelik dilim: 1,93
En düşük yüzdelik dilim: 0,25

SAKIP SABANCI ANADOLU LİSESİ (BEŞİKTAŞ)

Kontenjan: 150
Taban Puan: 480,84
En yüksek yüzdelik dilim: 1
En düşük yüzdelik dilim: 0,11

HAYDARPAŞA LİSESİ (ÜSKÜDAR)

Kontenjan: 180
Taban Puan: 480,37
En yüksek yüzdelik dilim: 1,04
En düşük yüzdelik dilim: 0,34

VELİDEBAĞ FEN LİSESİ - (ÜSKÜDAR)

Kontenjan: 150
Taban Puan: 464,38
En yüksek yüzdelik dilim: 2,6
En düşük yüzdelik dilim: 0,46

ÇEMBERLİTAŞ ANADOLU LİSESİ - (FATİH)

Kontenjan: 150
Taban Puan: 458,65
En yüksek yüzdelik dilim: 3,27
En düşük yüzdelik dilim: 1,66

KADİR HAS ANADOLU LİSESİ - (MALTEPE)

Kontenjan: 180
Taban Puan: 456,85
En yüksek yüzdelik dilim: 3,49
En düşük yüzdelik dilim: 1,41

ÜSKÜDAR AHMET KELEŞOĞLU ANADOLU LİSESİ - (ÜSKÜDAR)

Kontenjan: 120
Taban Puan: 451,5
En yüksek yüzdelik dilim: 4,19
En düşük yüzdelik dilim: 1,82

ANKARA'DAKİ LİSELERİN 2021-2022 DÖNEMİ TABAN VE TAVAN PUANLARI İLE YÜZDELİK DİLİMLERİ

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İZMİR'DEKİ LİSELERİN 2021-2022 DÖNEMİ TABAN VE TAVAN PUANLARI İLE YÜZDELİK DİLİMLERİ

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