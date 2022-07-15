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2022 LGS tercihleri ne zaman bitecek? LGS tercihleri nasıl, nereden yapılır?

15.07.2022 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

LGS (Liselere Geçiş Sistemi) sınavı 5 haziran Pazar günü tamamlandı. LGS sınavını tamamlayan adaylar nasıl tercih yapacaklarını internette araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığının LGS tercih kılavuzunu yayımlamasının ardından tercih dönemi başlamış oldu. Hala tercih yapmayan adaylar, tercih tarihlerini merak ediyor. Peki LGS tercihleri nasıl, ne zaman yapılır?

2022 LGS tercihleri ne zaman bitecek? LGS tercihleri nasıl, nereden yapılır?

LGS sınavına 1 Milyon 38 bin 492 öğrencinin katılımıyla gerçekleşmesinin ardından tercih dönemi de başlamış oldu. Sınava giren öğrenciler nasıl tercih yapacaklarını araştırıyorlar. Tercih döneminin bitmesine az bir zaman kala adaylar tercihlerin ne zaman biteceğini merak ediyor. Peki 2022 LGS tercihleri ne zaman bitecek? LGS tercihleri nasıl, nereden yapılır? İşte merak edilenler...

LGS TERCİHLERİ NASIL, NE ZAMAN YAPILIR 2022?

LGS tercih kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinde yayımlandı. Yüz binlerce öğrenci tercih işlemlerini E-Okul sistemine girerek yapabiliyor. Yayımlanan kılavuzda LGS tercihlerinin 4 temmuz Pazartesi günü başlayacağının bilgisi verilmişti.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

LGS tercih dönemi 4 Temmuz itibarıyla başladı. Tercihler 20 temmuz Pazartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.

LGS MERKEZİ YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Merkezi yerleştirme; merkezi sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına tercihler doğrultusunda merkezi sınav puanı üstünlüğüne göre yapılacak. Öğrenciler, sınavla öğrenci alan okullar listesinden 10 okula kadar tercih yapabilecekler.

Merkezi sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğüne göre tercihler doğrultusunda yerleştirme yapılacak.

Sınavla öğrenci alan okullarda merkezi sınav puanının eşitliği hâlinde sırasıyla Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğüne, sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne, 8'inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına, tercih önceliğine ve öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme yapılacak.

MEB YEREL YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Yerel yerleştirme işlemleri okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il, ilçe millî eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara sırasıyla öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanının üstünlüğü ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre yapılacak.

Değerlendirmede eşitlik olması durumunda sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki yıl sonu başarı puanı üstünlüğüne bakılarak yerleştirme yapılacak.

LGS TERCİH KILAVUZLARI YAYINLANDI MI? LGS TERCİH KILAVUZLARI NEREDE?

LGS sınav sonuçları MEB'in "www.meb.gov.tr" adresinde yayınlanmıştı.

LGS tercih kılavuzu da yayınlandı.

Kılavuza ulaşmak için, "https://cdn.eba.gov.tr/yardimcikaynaklar/2022/06/Ortaogretime_Gecis_Tercih_ve_Yerlestirme_Kilavuzu_2022.pdf" adresini ziyaret edebilirsiniz.

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