2022 MasterChef finali ne zaman? MasterChef büyük final hangi gün yapılacak?

MasterChef'in Salı akşamı ekrana gelen bölümünde Hasan, Eren ve Tahsin kırmızı konseptinde mücadele etti. Kendilerinin belirlediği üç farklı lezzeti finalist olmak için hazırlayan yarışmacılar; ilk etapta başlangıç yemeği hazırlarken, ikinci turda ana yemek, üçüncüde ise tatlı çıkardı. Bölüm sonu ise Eren ilk finalist oldu. İşte MasterChef final tarihi!

MASTERCHEF TÜRKİYE FİNALİ NE ZAMAN?

MasterChef Türkiye'nin ikinci finalisti ise önceki bölümde Hasan oldu. Büyük finalde Eren ve Hasan yarışacak. Başarılı olan yarışmacı MasterChef Türkiye'nin birincisi olmuş olacak.

MasterChef Türkiye'de final oyunları bu hafta Perşembe ve Cuma akşamı ekrana gelecek. MasterChef Türkiye 2021 şampiyonu olacak olan isim 14 Ocak Cuma akşamı canlı yayında belli olacak.

MASTERCHEF TÜRKİYE BÜYÜK ÖDÜL NE OLACAK?

MasterChef Türkiye 2021'in birincisine verilecek ödülün ne olacağı izleyiciler tarafından araştırılıyor. 2020 senesinde yapılan MasterChef Türkiye'nin birincisine şampiyonluk kupasının yanında lüks bir otomobil de verilmişti. Ödülün ne olacağı bu sene için henüz belli değil ancak belli olduğunda sayfamızda yer vereceğiz.



