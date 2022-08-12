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  4. 2022 MSÜ kayıtları ne zaman, hangi gün? MSÜ Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları yerleştirme tarihleri belli oldu mu? 2022 MSÜ kayıt tarihleri!

2022 MSÜ kayıtları ne zaman, hangi gün? MSÜ Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları yerleştirme tarihleri belli oldu mu? 2022 MSÜ kayıt tarihleri!

12.08.2022 14:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MSÜ kayıtları ne zaman yapılacak, sorusunun yanıtı Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama ile yanıt buldu. Yazılı açıklamada MSÜ yerleştirme tarihlerinin güncellendiği ifade edildi. Bu gelişmenin ardından MSÜ Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları yerleştirme tarihleri vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki "MSÜ kayıtları ne zaman?", "MSÜ Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları yerleştirme tarihleri belli oldu mu?" İşte 2022 MSÜ kayıt tarihleri...

2022 MSÜ kayıtları ne zaman, hangi gün? MSÜ Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları yerleştirme tarihleri belli oldu mu? 2022 MSÜ kayıt tarihleri!

MSÜ yerleştirme tarihleri değişti. konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamanın detayları merak konusu olurken birçok aday arama motolarında "MSÜ kayıtları ne zaman, hangi gün?", "MSÜ Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları yerleştirme tarihleri belli oldu mu?" soru ve konu başlıklarını sorgulamaya başladı. 2022 MSÜ kayıt tarihleri ve detaylar haberimizde...

2022 MSÜ KAYITLARI NE ZAMAN?

MÜSÜ kayıtlarının ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) MSÜ Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarının yerleştirme tarihlerinin güncellendiğini açıkladı.

Buna göre; daylar, yerleştirme tarihlerini https://personeltemin.msb.gov.tr/ internet adresinden öğrenebilecek.

HARP OKULLARI YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NE ZAMAN 2022?

Harp Okulları yerleştirme işlemleri, 22 Ağustos- 06 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacak.

Harp Okulları ek yerleştirme süreci ise 07 Eylül'de başlayıp 16 Eylül'de son bulacak.

ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULLARI YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NE ZAMAN 2022?

Astsubay Meslek Yüksekokulları yerleştirme işlemleri 19-28 Eylül 2022 tarihleri arasında, ek yerleştirme işlemleri ise 29 Eylül - 07 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılacak.

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Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Üniversitesi msü
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