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2022 Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? Bakanı Özer açıkladı! Öğretmen atamalarının yapılacağı tarih belli oldu mu?

26.06.2022 02:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öğretmen atamalarının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Eğitim fakültesi mezunu öğretmen adayları ilgiyle 2022 yılı MEB öğretmen atamaları tarihini sorgularken, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den konu hakkında açıklama geldi. Peki 2022 Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? İşte ayrıntılar...

2022 Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? Bakanı Özer açıkladı! Öğretmen atamalarının yapılacağı tarih belli oldu mu?

Öğretmen atamalarını bekleyen vatandaşlar ve aileleri tarafından "Öğretmen atamaları ne zaman?" sorusu sorgulanıyor. Bakan Özer'in açıklaması sonrası öğretmen adayları atama takvimini merak ediyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, canlı yayında yaptığı açıklamada, öğretmen atamalarının yapılacağı tarihi duyurdu.

2022 ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, canlı yayında eğitim gündemi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Özer'in açıklamasına göre öğretmen ataması başvuruları ve kadro dağılımı www.meb.gov.tr internet adresi üzerinden yayınlanacak. Merakla beklenen atama süreci hakkında konuşan Bakan Özer, atamaların %50'sinin İstanbul'dan gerçekleşeceğini ifade etti ve şunları söyledi:

“Eğitim sistemimizde 1.2 milyon öğretmenimiz var. Bu öğretmenlerimizin yüzde 75’i yani yaklaşık 730 bin öğretmenimiz son 19 yılda atandı. Yani hükümetimizin atamayla ilgili bir sorunu yok. Daha önceki açıklamalarımda 2022 yılında öğretmen atamalarının yapılacağını duyurmuştum. Maliye Bakanlığı’mızla görüşmelerimiz bitti.

2022-2023 eğitim öğretim yılında yani Eylül’ün ilk haftasında atamalar yapılacak şekilde süreci paylaşacağız. Atamaların yüzde 50’sini İstanbul’a yapacağız çünkü İstanbul’u gerçekten merkeze aldık, hem fiziki imkanlarını arttırma hem de üretme ihtiyacıyla ilgili güçlü destek vermeye çalışıyoruz. Benim Eylül’ün ilk haftasına öğretmen ataması yetişecek açıklamamdan öğretmen adayı arkadaşlarım 2021 KPSS mi yoksa 2022 KPSS’mi olacağını anlar."


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