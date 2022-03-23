2022 Optimist Dünya Şampiyonası Muğla'da yapılacak

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 2022 yılına ertelenen Optimist Dünya Şampiyonası, Türkiye'nin ev sahipliğinde Muğla'da gerçekleşecek.

Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, Muğla Valisi Orhan Tavlı'yı ziyaret ederek şampiyona hakkında bilgi verdi.

Akdurak, yelken sporunun ülkenin gelişimine ve Muğla’nın spor turizmine önemli katkılar sağlayacağını belirterek, büyük organizasyonun son hazırlık aşaması ve yürütülen çalışmaları aktardı.

Şampiyonanın Türkiye Yelken Federasyonu ev sahipliğinde 27 Haziran-7 Temmuz 'da Bodrum’da gerçekleşeceğini belirten Akdurak, 2022 Dünya Optimist Şampiyonası ile 60'a yakın ülkeden 250 sporcunun, toplamda ise 500’e yakın spor insanın Muğla’ya gelmesinin beklendiğini ifade etti.

Vali Tavlı ise şampiyonanın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

