2022 Pekin Kış Olimpiyatları için 7 kota

2022 Pekin Kış Olimpiyatları'na kısa bir süre kala Türk sporcular şu ana kadar 7 kota aldı.

Çin'in başkenti Pekin'de 4-20 Şubat'ta düzenlenecek organizasyon için kota müsabakalarının da sonucuna göre kesin katılımcı listesi 24 Ocak'ta belli olacak.

Türkiye'yi Pekin'de kayak branşında 6, buz pateninde ise 1 sporcu temsil etmeyi garantiledi.

Kayakta alp disiplininde (slalom) Özlem Çakıroğlu ve Berkin Usta, kayakla atlamada (normal tepe-büyük tepe) Fatih Arda İpçioğlu, kayaklı koşuda (sprint) Özlem Ceren Dursun, Ayşenur Duman ile Yusuf Emre Fırat yer alacak.

Buz pateninde ise 1000 metre kısa mesafe süratte Furkan Akar, Pekin'de mücadele edecek.

- 2018'de 8 milli sporcu

Türkiye, 2018 PyeongChang Kış Olimpiyat Oyunları'na 4 spor dalında 8 sporcuyla gitmişti.

Güney Kore'deki oyunlarda Türkiye'yi kayakla atlamada Fatih Arda İpçioğlu, buz dansında Alper Uçar ve Alisa Agafonova, alp disiplininde Özlem Çarıkçıoğlu ve Serdar Deniz, kayaklı koşuda Ayşenur Duman, Ömer Ayçiçek ve Hamza Dursun temsil etmişti.

İlk kez 1936'da Almanya'da düzenlenen oyunlara sporcu gönderen Türkiye, en yüksek katılımı ise Fransa'da 1968'de yapılan oyunlara 11 sporcuyla giderek gerçekleştirmişti

- Pekin'de ilk gerçekleşecek

Pekin, hem yaz hem de kış olimpiyatlarına tarihte ilk kez ev sahipliği yapan tek şehir unvanını alacak.

2008 Yaz Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapan Pekin, 14 yıl sonra bu kez 2022 Kış Olimpiyat Oyunları'na kapılarını açacak.

-3 bölgede düzenlenecek

Pekin'de oyunlar 3 bölgede, 25 yarışma tesisinde yapılacak.

Oyunlar, Pekin'in yanı sıra başkentin Yanqing bölgesi ile Pekin'e 160 kilometre uzaklıktaki Zhangjiakou'da tesislerinde yapılacak.

Oyunlarda alp disiplini, artistik buz pateni, biatlon, yarış kızağı, buz hokeyi, curling, kayakla atlama, kayaklı koşu, kısa mesafe sürat pateni, kızak, kuzey kombine, serbest stil kayak, skeleton, snowboard, sürat pateni dallarında yarışmalar düzenlenecek.

