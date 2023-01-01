2022 yılında cinsiyet değiştirmişti! Timsah Celil olarak akıllara kazınan Ahmet Melih Yılmaz'dan derin yırtmaçlı pozlar

Çukur dizisinde canlandırdığı Timsah Celil karakteriyle hafızalara kazınan Ahmet Melih Yılmaz 2022 yılında en çok konuşulan isimlerden oldu. 2022 yılında cinsiyet değiştiren ve adını da Meli Bendeli yapan oyuncu ''Travestiyim, diye 'ayol' diye konuşmak zorunda değilim. Travestiyim, diye dudaklarımı da yaptırmak zorunda değilim" demişti.

Cinsiyet değişimi sonrası göğüs ve dudak estetiği de yaptıran başarılı oyuncu yılbaşı gecesi için iddialı bir kıyafet seçti.

Derin bacak dekoltesi tercih eden oyuncu göğüs dekoltesini de ihmal etmedi. Yeni yıla oldukça şık giren Meli Bendeli üst üste pozlarını da paylaştı.

Meli Bendeli "Herkese iyi seneler" yazarak paylaştığı pozlarla büyük beğeni topladı.





