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2022 YKS EK TERCİHLER: YKS ek tercihler başladı mı, ne zaman bitiyor? YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı?

07.09.2022 08:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS ek tercih süreci bugün başlıyor. YKS ek yerleştirme başvurusunda bulunacak adaylar konuya ilişkin " YKS ek tercih/2. yerleştirmeler başladı mı, ne zaman bitiyor? YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı?" şeklinde aramalar yapıyor. İşte YKS ek tercih süreci ile alakalı merak edilen tüm soruların yanıtları...

2022 YKS EK TERCİHLER: YKS ek tercihler başladı mı, ne zaman bitiyor? YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı?

YKS ek tercih kılavuzu ve YÖK tarafından geçtiğimiz gün yapılan açıklamanın ayrıntıları üniversitelerin 2 ve 4 yıllık bölümlerinin boş kalan kontenjanlarına başvuruda bulunmak isteyen kişiler tarafından merak edildi. Peki, YKS ek tercih/2. yerleştirmeler başladı mı, ne zaman bitiyor? YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı?

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YKS EK TERCİH NE ZAMAN 2022?

2022 YKS ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Ek Yerleştirme Takvimi'ne göre, ek yerleştirme tercihlerinin yapılacağı tarih belli oldu.

Buna göre ek yerleştirme tercihleri 7-13 Eylül'de yapılacak.

Bu yıl YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite kayıtları 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında tamamlandı. Elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapıldı.

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2022 YKS EK TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Kayıt sonrası belirlenecek olan kontenjan sayısına göre ek tercih tarihleri ÖSYM'nin yayınlayacağı tercih kılavuzu ile belli olacak.

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YKS EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2022-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır.

Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır. Ek yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.

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Ek yerleştirme tercih ücreti 30,00 TL olacaktır. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak ve yerleştirme işlemine dahil edilmeyecektir. Yatırılan yerleştirme ücretleri her ne sebeple olursa olsun iade edilmeyecek ve devredilmeyecektir. ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacaktır.

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ÖSYM ek tercih yks
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