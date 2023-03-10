ALES geç başvuru tarihleri 2023: ALES geç başvuru sınav ücreti ne kadar, sınav ne zaman yapılacak?

ALES geç başvuru tarihleri ÖSYM'den yapılan son dakika açıklamasının ardından merak konusu oldu. 2023 ALES geç başvuru tarihleri 10-13 Mart 2023 olarak duyuruldu. Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte ALES geç başvuruları ile ilgili yapılan açıklama...

ALES NE ZAMAN YAPILACAK?

Ales, 16 Nisan 2023’te yapılacak.

ALES GEÇ BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

ALES geç başvuruları başladı. ÖSYM'den yapılan açıklamada; 16 Nisan 2023 tarihinde uygulanacak 2023 ALES için 10-13 Mart 2023 tarihleri arasında geç başvuru alınacağı belirtildi.

ALES GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ALES geç başvuru ücreti 272,5 Tüek Lirası olarak belirlendi.

ALES GEÇ BAŞVURU NEREDEN YAPILIR?

Adaylar başvurularını, ÖSYM başvuru merkezlerinden 13 Mart 2023 mesai saati bitimine kadar ÖSYM'nin internet sitesi ya da mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirebilecek.

ALES ile ilgili ÖSYM'den yapılan açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"ÖSYM Yönetim Kurulu’nun kararıyla Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerinde 2023-ALES/1 sınavı yapılmayacaktır. 2023-ALES/1 sınavına Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya sınav merkezlerinde girmek için tercihte bulunan adayların, sınav merkezi tercihlerini güncellemeleri gerekmektedir. Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya sınav merkezlerinde sınava girmek için tercihte bulunan ancak belirtilen sürede sınav merkezi tercihini güncellemeyen adaylardan sınav merkezi Adıyaman olan adaylar Şanlıurfa ilinde; sınav merkezi Hatay olan adaylar Adana ilinde; sınav merkezi Kahramanmaraş olan adaylar Gaziantep ilinde; sınav merkezi Malatya olan adaylar Elazığ ilinde sınava alınacaktır.

2023-ALES/1sınavına başvuran tüm adaylar, 10-13 Mart 2023 tarihleri arasında 13 Mart 2023 tarihi saat 23.59’a kadar ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden ve ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan sınav merkezi tercihlerini güncelleyebilecektir. Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."

ALES GEÇ BAŞVURU EKRANI

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