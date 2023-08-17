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2023 DGS TERCİHLERİ ne zaman başlayacak, ÖSYM DGS tercih kılavuzu açıklandı mı? Sonuc.osym.gov.tr ekranı

17.08.2023 08:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DGS tercih tarihleri konusunda ÖSYM.gov.tr'de yayımlanacak açıklama bekleniyor. Adaylar geçtiğimiz günlerde ÖSYM'den yapılan açıklama sonrası Dikey Geçiş Sınav sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak öğrendiler. Şimdi ise tercih sürecini bekliyorlar. Peki, 2023 DGS tercihleri ne zaman başlayacak? DGS tercih kılavuzu açıklandı mı?

DGS tercih tarihleri merak konusu oldu. 2 yıllık ön lisans mezunu birçok aday, ÖSYM'den konuya dair son dakika açıklaması yapılıp yapılmadığını öğrenmek için internette araştırma yapıyor. DGS tercih tarihleri ÖSYM tarafından açıklanacak ve 2 yıllık ön lisans eğitimini 4 yıla (lisans) tamamlamak isteyen adaylar T.C. kimlik numaralarını ve şifrelerini girerek kurumun internet sitesi üzerinden tercihlerini yapacaklar. İşte, 2023 DGS tercih tarihleri ile ilgili detaylar...

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DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

DGS sonuçları 11 Ağustos 2023 Cuma günü açıklandı. ÖSYM'den DGS tercih dönemine ilişkin resmi bir bilgi gelmedi. Konuya ilişkin açıklama yapıldığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

sınav

2023 DGS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

2023 DGS tercih kılavuzu henüz yayımlandı.

ÖSYM'nin tercih süreci için DGS tercih kılavuzunu yayımlaması bekleniyor.

DGS SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

DGS'DE BARAJ PUAN VAR MI?

DGS sınavında baraj puanı yoktur. DGS'nin kendisine özel puan hesaplama yöntemi vardır. İstedikleri bölüme yerleşmek isteyen adaylar, bir önceki sene üniversite ve bölümlerin taban puanlarına bakarak daha etkili bir değerlendirme yapabilir.

DGS TABAN PUANLARI 2023 AÇIKLANDI MI?

DGS taban puanları henüz belli olmadı.

DGS taban puanları yerleştirme sürecinin sona ermesinin ardından belli oluyor. Fakat adaylar, 2022'de açıklanan DGS taban puanlarını dikkate alarak tercih yapabilecekler.

2022 DGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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