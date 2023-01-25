2023 KPSS başvuru tarihi nedir, ne zaman yapılacak? İşte 2023 ÖSYM sınav takvimi

KPSS başvuruları ile ilgili meraklı bekleyiş sürüyor. 2023 yılında sınava girmek için hazırlanan adaylar sınav tarihinin netleşmesini bekliyor. Meslek hayatlarına başlamak için kamu kurumunu tercih eden milyonlarca vatandaş 2023 KPSS sınav tarihini araştırıyor. Peki 2023 KPSS başvuru tarihi nedir, ne zaman yapılacak? Sınav tarihleri açıklandı mı? İşte açıklanan 2023 ÖSYM sınav takvimi...

2023 KPSS BAŞVURU TARİHİ AÇIKLANDI MI?

2023 KPSS tarihleri ile ilgili değişikliğe gidilmişti. Son açıklanan tarihler şu şekildeydi:

2023 KPSS A Grubu Öğretmenlik Genel Kültür-Genel Yetenek sınavı 23 Temmuz, 2023 KPSS A Grubu Öğretmenlik Alan Bilgisi 1. oturumu 29 Temmuz, 2023 KPSS A Grubu Öğretmenlik Alan Bilgisi 2. oturumu 30 Temmuz, 2023 KPSS A Grubu Öğretmenlik Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT sınavı) 6 Ağustos

Şu an için ÖSYM'nin resmi web sitesinde yer alan sınav takviminde KPSS ile ilgili bir bilgi bulunmuyor. Seçim tarihinin netleşmesiyle sınav takvimi de netleşecektir.

YKS GERİ ÇEKİLDİ

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) önceki gün yayınladığı sınav takviminde Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nı (YKS) seçim gününe denk geldiği iddiasıyla geri çekti. YKS ile ilgili net tarih henüz belli değil. Sınavın tarihi henü belli olmasa da 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde gerçekleştirilmesi öngörülmekte.

