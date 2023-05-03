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2023 KPSS tarihi nedir? KPSS başvuru tarihi açıklandı mı, ne zaman başlayacak? Genel Kültür- Genel Yetenek, ÖABT sınav tarihleri

03.05.2023 13:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KPSS başvuru tarihleri sınava girecek adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Sınava katılacak adaylar Genel Kültür-Genel Yetenek, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT oturumlarında ter dökecek. KPSS başvuru tarihleri, 2023 ÖSYM sınav takviminin yayımlanmasıyla birlikte belli oldu. Başvurular için geri sayım başladı. Peki, 2023 KPSS tarihi nedir, ne zaman başlayacak? İşte ÖSYM sınav tarihleri...

2023 KPSS tarihi nedir? KPSS başvuru tarihi açıklandı mı, ne zaman başlayacak? Genel Kültür- Genel Yetenek, ÖABT sınav tarihleri

KPSS tarihleri seçim tarihinin belirlenmesi ve Kahramanmaraş depremlerinin ardından netlik kazandı. Kamuda görev yapak isteyen adayların yakından takip ettiği KPSS tarihleri ÖSYM tarafından açıklandı. Temmuz'un sonunda başlayacak sınav maratonu, Ağustos'un başında bitecek ve adaylar birkaç farklı oturumda yarışacak. İşte KPSS başvuru tarihleri...

2023 KPSS TARİHİ NEDİR?

2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri): 23.07.2023

2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) 1.Gün: 29.07.2023

2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) 2.Gün: 30.07.2023

2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT): 06.08.2023 tarihinde düzenlenecek.

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KPSS BAŞVURU TARİHLERİ

ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimi sonrasında 2023 KPSS başvuru tarihi belli oldu. Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT başvuruları Mayıs ayında yapılacak. Sınav başvuruları 16-29 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

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KPSS geç başvuruları ise 6 ila 7 Haziran 2023 tarihlerinde yapılabilecek. KPSS başvuru ücreti, kılavuzun yayınlanması ile birlikte belli olacak. Adaylar başvuru işlemlerini ÖSYM AİS üzerinden tamamlayacak.


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