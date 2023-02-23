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2023 UEFA KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Başakşehir ve Sivasspor'un muhtemel rakipleri...

23.02.2023 13:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Konferans Ligi kura çekimi canlı olarak ekrana yayınlanacak. adını son 16'ya yazdırmayı başaran Başakşehir ve Sivasspor sonrası bugün Trabzonspor'da Konferans Ligi'nde son 16'ya kalmak için sahada ter dökecek. Peki, UEFA Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? UEFA Ligi kura çekimi hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

2023 UEFA KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Başakşehir ve Sivasspor'un muhtemel rakipleri...

UEFA Konferans kura çekimi canlı yayın bilgisi sporseverler tarafından merak konusu oldu. Başakşehir ve Sivasspor UEFA Konferans Ligi'nde gruptan lider çıkarak son 16 turuna adlarını yazdırmayı başardıı. Trabzonspor da bugün Basel ile kozlarını paylaşacak. İşte konuya ilişkin detaylar ile UEFA Konferans Ligi kura çekimi canlı yayın bilgileri...

UEFA KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Konferans Ligi kura çekimi 24 Şubat Cuma günü saat 15:00'te yapılacak.

Başakşehir ve Sivasspor seri başı olarak kurada yer alırken, Trabzonspor ise turu geçmesi halinde ilk 8 takım arasında yer alamayacak.

UEFA KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

UEFA Konferans Ligi kura çekimi EXXEN'de yayınlanacak.

BAŞAŞEHİR VE SİVASSPOR'UN MUHTEMEL RAKİPLERİ

UEFA Konferans Ligi'nde Başakşehir ve Sivasspor'un muhtemel rakipleri merak konusu oldu.

Anderlecht-Ludogorets, Fiorentina-Braga, Basel-Trabzonspor, Gent-Qarabagh, Cluj-Lazio, Dnipro-1 - Ae Kition, Lech Poznan-Bodo Glimt, Partizan-Sheriff Tiraspol karşılaşmalarında tur atlayan takımlar Başakşehir ve Sivasspor'un muhtemel rakipleri olacak.

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