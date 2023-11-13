2023 UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI online mı, yüz yüze mi? Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman?

Uzman öğretmenlik sınav giriş belgeleri için 13 Kasım tarihi işaret edilmişti. sınavın online olarak gerçekleştirileceğinin açıklanması ile birlikte değişikliğe gidildi. Uzman Öğretmenlik sınavı için giriş belgesi yayımlanmayacak. İşte 2023 uzman öğretmenlik sınavı hakkında merak edilenler...

2023 UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI NE ZAMAN?

Uzman öğretmenlik sınavı 19 Kasım Pazar günü yapılacak.

Online olarak gerçekleştirilecek olan sınav sabah saat 10:00'da başlayacak 13:00 itibariyle sona erecek.

2023 UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI KAÇ DAKİKA?

Uzman Öğretmenlik sınavında adaylara 100 soru için 135 dakika süre verilecek.

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Uzman Öğretmenlik sınav sonuçları 24 Kasım tarihinde erişime açılacak.





