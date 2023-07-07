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  4. 2023 vergi ve harçların ne kadar olduğunu görünce şoke oldu! Nurgül Yeşilçay bakın ne paylaştı

2023 vergi ve harçların ne kadar olduğunu görünce şoke oldu! Nurgül Yeşilçay bakın ne paylaştı

07.07.2023 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vergi ve harçlar, bugün Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla birlikte zamlandı. Oyuncu Nurgül Yeşilçay, 2023 vergi ve harçların ne kadar olduğunu görünce şoke olup bakın ne paylaştı.

2023 vergi harçları ne kadar? IMEI kayıt ücreti, KDV oranları ve tapu harç bedeli ne kadar oldu? Herkes bu sorulaırn yanıtlarını araştırıyor.

Yurt dışından getirilen cep telefonlarının kaydedilmesi için gereken harç bedeli, tapu harçları, KDV oranları, pasaport, noter ve vize harçları artırıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan bir diğer Cumhurbaşkanı Kararı’yla da katma değer vergisi (KDV) yüzde 18 olan ürünlerde yüzde 20’ye, yüzde 8 olan ürünlerde ise yüzde 10’a çıkarıldı.

Noter, pasaport, vize, cep telefonu, KDV oranları, kredi ve şans oyunları... Resmi Gazete'de yayımlandı, hepsi artırıldı Noter, pasaport, vize, cep telefonu, KDV oranları, kredi ve şans oyunları... Resmi Gazete'de yayımlandı, hepsi artırıldı

Oyuncu Nurgül Yeşilçay sosyal medyada gündem olan zamlara dair sessiz kalmadı. Başarılı oyuncu sosyal medyada bir paylaşım yaptı.

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Nurgül Yeşilçay kendisini yaşlandırma uygulamasıyla yaşlandırıp fotoğrafına "Vergiler, zamlar günaydın" notunu düştü.

Ekran Alıntısı

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