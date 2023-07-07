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Balayı sonrası cinsel hayat itirafı gündem olmuştu! Olivia Attwood striptiz kulübünde...

07.07.2023 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balayı dönüşü cinsel hayat itirafıyla dikkat çeken Olivia Attwood bu sefer dansçıların neler yaşadığını tam olarak anlamak için gerçek bir striptiz kulübünde performans sergiledi.

Balayı sonrası cinsel hayat itirafı gündem olmuştu! Olivia Attwood striptiz kulübünde...

Bradley Dack ile geçtiğimiz günlerde evlenen 32 yaşındaki Love Island yıldızı cesaretiyle gündem oldu. Düğün gecesi seks yapmadığını itiraf ederek gündeme gelen TV sunucusu ve model Olivia Attwood, belgesel dizisi Getting Filthy Rich için harekete geçti.

Olivia Attwood ikinci seride, dansçıların neler yaşadığını tam olarak anlamak için gerçek bir striptiz kulübünde performans sergiledi.

Ekran Alıntısı

32 yaşındaki Love Island yıldızı, gerçek hayattaki müşterilerin önünde cesurca sahneye çıktı ve seksi bir direk dansı yaptı.

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Siyah bir sütyen ve ona uygun tanga, jartiyer ve çoraptan başka bir şey giymeyen sunucuyu diğer striptizciler cesaretlendirmek için tezahürat yaparken ünlü isim direğin etrafında dönüp durdu.

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